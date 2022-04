Narkotyki przemycane w kołach ciężarówek i sprzęcie AGD i RTV. 10 osób zatrzymanych

czytaj dalej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nałożył na Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka neo-KRS, grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych grzywny. To kara za niedopuszczenie do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Jak się nie zastosuje, może trafić do aresztu. - To jest rzecz bez precedensu w Polsce, by trzeba było sędziemu wymierzać grzywnę celem przymuszenia do egzekwowania prawa - skomentował w czwartek Juszczyszyn, który pojawił się w siedzibie sądu.