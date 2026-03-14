Poderwane myśliwce i wstrzymane odloty na dwóch lotniskach w Polsce

Zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około godziny 6 rano w sobotę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone".

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa rozpoczęło się około godziny 3 rano. We wpisie podziękowano również za wsparcie między innymi siłom NATO, w tym Siłom Powietrznym Hiszpanii i Niemiec.

Dwa lotniska czasowo wstrzymały loty

Chwilę przed godziną 6 rano w sobotę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie wraca do normy. O czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych poinformowano około półtorej godziny wcześniej. Jak wyjaśniono, wynikało to "z konieczności zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".

Masowy rosyjski atak w Ukrainie

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała w sobotę nad ranem o skutkach masowego rosyjskiego ataku na obwód kijowski. "Rosjanie zaatakowali cztery rejony obwodu. Niestety, są ofiary śmiertelne i ranni. Trzy osoby nie żyją, cztery są ranne" - napisano na platformie Telegram.

Masowy rosyjski atak w obwodzie kijowskim w Ukrainie Źródło: Telegram/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Tuż po godzinie 3 (2 czasu polskiego) w Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W mieście ogłoszono alarm, a władze informowały, że stolica atakowana była pociskami balistycznymi.

Alarmy powietrzne ogłaszano na terytorium całego kraju, w tym w trzech obwodach na granicy z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD