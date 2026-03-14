Polska

Poderwane myśliwce i wstrzymane odloty na dwóch lotniskach w Polsce

Polskie myśliwce
Zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa
Źródło: TVN24
W związku z atakami Rosji na terenie Ukrainy nad ranem w sobotę wojsko poderwało w Polsce myśliwce. Jak przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, na dwóch lotniskach - w Lublinie i Rzeszowie - wstrzymane były operacje lotnicze. Jak informują władze Ukrainy, tej nocy w rosyjskich atakach zginęły co najmniej trzy osoby.

Około godziny 6 rano w sobotę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone".

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa rozpoczęło się około godziny 3 rano. We wpisie podziękowano również za wsparcie między innymi siłom NATO, w tym Siłom Powietrznym Hiszpanii i Niemiec.

Dwa lotniska czasowo wstrzymały loty

Chwilę przed godziną 6 rano w sobotę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie wraca do normy. O czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych poinformowano około półtorej godziny wcześniej. Jak wyjaśniono, wynikało to "z konieczności zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".

Masowy rosyjski atak w Ukrainie

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała w sobotę nad ranem o skutkach masowego rosyjskiego ataku na obwód kijowski. "Rosjanie zaatakowali cztery rejony obwodu. Niestety, są ofiary śmiertelne i ranni. Trzy osoby nie żyją, cztery są ranne" - napisano na platformie Telegram.

Masowy rosyjski atak w obwodzie kijowskim w Ukrainie
Masowy rosyjski atak w obwodzie kijowskim w Ukrainie
Źródło: Telegram/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Tuż po godzinie 3 (2 czasu polskiego) w Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W mieście ogłoszono alarm, a władze informowały, że stolica atakowana była pociskami balistycznymi.

Alarmy powietrzne ogłaszano na terytorium całego kraju, w tym w trzech obwodach na granicy z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.

Masowy rosyjski atak w obwodzie kijowskim w Ukrainie
Masowy rosyjski atak w obwodzie kijowskim w Ukrainie
Źródło: Telegram/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Czytaj także:
imageTitle
Festiwal śmierci. Cztery konie padły podczas prestiżowej imprezy
EUROSPORT
imageTitle
Russell zgarnął sprint w Szanghaju. Świetny start sezonu Marcedesa
EUROSPORT
Chark (wyspa)
"Perła w koronie". Trump: na mój rozkaz zaatakowano wyspę Chark
Świat
imageTitle
Pogromczyni Świątek nie poszła za ciosem. Sabalenka z szansą na wielki rewanż
EUROSPORT
Irańczycy w Polsce obawiają się, że reżim ajatollahów nie upadnie (na zdjęciu Teheran i Modżtaba Chamenei na wielkim billboardzie, 13.03.2026)
Dopiero potwierdzenie z Warszawy dało pewność: ajatollah nie żyje
Agata Listoś-Kostrzewa
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
METEO
Premier Donald Tusk podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu
Odpowiedź na weto, decyzja Hegsetha, wybrani sędziowie
warto wiedzieć
imageTitle
Czas na konkurs Pucharu Świta w Oslo. O której dzisiaj skoki?
EUROSPORT
21 min
Strażnicy Bałtyku
Polska jednostka najważniejsza na Bałtyku. "Koniec anonimowości"
Artur Molęda
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
METEO
imageTitle
Wstrząśnienie mózgu u mistrza. Decyzja mogła być tylko jedna
EUROSPORT
Donald Tusk
"Kluczowy etap wielkiego zwrotu" na prawicy. Tusk: nie chodzi tylko o weto
Polska
imageTitle
Legia mozolnie odbija się od dna. Jej seria trwa
EUROSPORT
Wystawa Aleksandry Batury
"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia
WARSZAWA
imageTitle
Bohaterka drugiego planu. Nie przestrzega diety i zawsze się cieszy
EUROSPORT
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Przesyłki z mechanizmem samozapłonu. Oskarżeni o sabotaż
WARSZAWA
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
METEO
Bez kitu - 13.03.2026
"U nas ogląda się każdą złotówkę". Przez weto Nawrockiego stracą miliardy
Polska
imageTitle
Świątek tłumaczy porażkę. "To bywa trudne"
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
BIZNES
Pociski i amunicja znalezione u 22-latka
Miał w domu arsenał. Weszli pirotechnicy. Ewakuacja sąsiadów, odwołane lekcje
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki tłumaczy się z weta i cytuje Żeromskiego
Polska
Magdalena Majtyka
"Nigdy nie pękała". Rodzina i przyjaciele o śmierci Magdaleny Majtyki
Polska
pc
Prezydent "złamał coś, co obowiązywało w Polsce od 30 lat"
Polska
imageTitle
Dobry tylko początek. Beniaminek na kursie do spadku
EUROSPORT
Zdarzenie zauważył operator miejskiego monitoringu
Środkiem jezdni wiózł kobietę w sklepowym wózku
WARSZAWA
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
BIZNES
Okręt desantowy USS Tripoli
Media: marines płyną na Bliski Wschód
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
METEO
imageTitle
Wiatr miotał nim na wszystkie strony. Przerażające sekundy w Oslo
EUROSPORT
