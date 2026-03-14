Poderwane myśliwce i wstrzymane odloty na dwóch lotniskach w Polsce

Około godziny 6 rano w sobotę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone".
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa rozpoczęło się około godziny 3 rano. We wpisie podziękowano również za wsparcie między innymi siłom NATO, w tym Siłom Powietrznym Hiszpanii i Niemiec.
Dwa lotniska czasowo wstrzymały loty
Chwilę przed godziną 6 rano w sobotę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie wraca do normy. O czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych poinformowano około półtorej godziny wcześniej. Jak wyjaśniono, wynikało to "z konieczności zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".
Masowy rosyjski atak w Ukrainie
Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała w sobotę nad ranem o skutkach masowego rosyjskiego ataku na obwód kijowski. "Rosjanie zaatakowali cztery rejony obwodu. Niestety, są ofiary śmiertelne i ranni. Trzy osoby nie żyją, cztery są ranne" - napisano na platformie Telegram.
Tuż po godzinie 3 (2 czasu polskiego) w Kijowie słychać było serię głośnych wybuchów. W mieście ogłoszono alarm, a władze informowały, że stolica atakowana była pociskami balistycznymi.
Alarmy powietrzne ogłaszano na terytorium całego kraju, w tym w trzech obwodach na granicy z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ