Polska Poczobut planuje odwiedzić USA. "Z niecierpliwością oczekujemy Andrzeja". Padła też data Oprac. Adam Styczek |

Poczobut: chciałbym wrócić do domu, mój dom jest w Grodnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

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W poniedziałek Andrzej Poczobut - dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który pod koniec kwietnia po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia - spotkał się z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem.

"Tyrani nie są w stanie uwięzić ludzkiego ducha" - napisał dyplomata po spotkaniu. "Z niecierpliwością oczekujemy wizyty Andrzeja w Stanach Zjednoczonych w późniejszym terminie tego roku" - dodał Rose.

It was a profound honor to meet Andrzej Poczobut @poczobut—a courageous journalist, human rights champion & freedom fighter—whose hard won release from Belarusian prison was secured through the personal leadership of @POTUS President Trump, Special Envoy John Coale @johnpcoale.… pic.twitter.com/XA3igr2p1T — Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) July 27, 2026 Rozwiń Źródło: X

Poczobut wybiera się do USA. Oto jego plan

Poczobut pytany o tematy poruszone w tej rozmowie, oczekiwania wobec strony amerykańskiej, a także o planowany wyjazd do USA, przekazał, że spotkanie "było okazją, by przypomnieć o roli, jaką w moim uwolnieniu miały Stany Zjednoczone i do podziękowania administracji USA".

- Wszystkie moje spotkania, i tak było także tym razem, wykorzystuję też do tego, by opowiedzieć o sytuacji Polaków na Białorusi, o nauczaniu języka polskiego w tym kraju, o działalności Związku Polaków na Białorusi. To jest to, co mnie nurtuje, ale też to, co interesowało pana ambasadora - opisał Poczobut.

Andrzej Poczobut Źródło zdjęcia: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

- Swoje zadanie widziałem tak, by tę sytuację Polaków na Białorusi przedstawić, a to, jakie działania będą podejmować Stany Zjednoczone, jest już kwestią oceny polityków amerykańskich. Ja dążę do zainteresowania losem Polaków na Białorusi, polskiej mniejszości w tym kraju, także dyplomacje innych państw. Bo wierzę, że kwestie (tej) mniejszości narodowej to coś, co powinno niepokoić, i powinno być w centrum uwagi po prostu wszystkich - dodał.

Poczobut przekazał, że jego wyjazd do USA jest przewidywany na przełom września i października. - Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie wybieram się do Stanów Zjednoczonych. Dostałem zaproszenie od środowisk polskich, ale też wiadomo, że planowane spotkania są nie tylko z przedstawicielami Polonii, ale też z przedstawicielami władz amerykańskich - poinformował. Zaznaczył, że jest za wcześnie, by mówić o szczegółach.

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Niedawno Andrzej Poczobut odwiedził Litwę. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie z jego udziałem.

Uwolnienie Poczobuta po długotrwałych negocjacjach

Pod koniec kwietnia Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał tam od marca 2021 roku.

W lutym 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku.

Dziennikarz był więziony w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.