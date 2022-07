Planowane wyższe zarobki polityków. Cymański: to nie podwyżka, tylko waloryzacja

Tadeusz Cymański, poseł klubu PiS, ocenił, że planowane podwyższenie zaróbków posłów, senatorów i ministrów "to nie podwyżka, tylko waloryzacja". "W tej chwili, niestety, wzrost wynagrodzeń jest niższy niż wzrost cen. Mamy do czynienia z kryzysem i ciężkimi czasami" - dodał. - Zrobimy wszystko, żeby te podwyżki zablokować - zapewnił Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Cymański: to nie podwyżka, tylko waloryzacja

"Sejm nie jest potraktowany ani lepiej, ani gorzej, bo podwyżki będą w całej sferze budżetowej. To nie jest tak, że siebie traktujemy lepiej niż innych. Nie ma tu niczego, co dawałoby podstawy do twierdzeń o szczegółowym, uprzywilejowanym traktowaniu" - powiedział w rozmowie z Interią. Stwierdził, że "to nie podwyżka, tylko waloryzacja". "W tej chwili, niestety, wzrost wynagrodzeń jest niższy niż wzrost cen. Mamy do czynienia z kryzysem i ciężkimi czasami" - dodał.