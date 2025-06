Mentzen może stracić partię. Jest wniosek PKW

Dudek: Mentzen łatwo się nie sprzeda Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Według "Rz" powodem tego ruchu PKW ma być brak prawidłowego złożenia przez ugrupowanie Mentzena sprawozdania finansowego.

Nowa Nadzieja przekonuje, że dopełniła obowiązku i chce rozwiązania tej sprawy na drodze sądowej.

Gazeta podaje, że urzędnicy nie kojarzą sytuacji, "by partia, która nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego, wybroniła się następnie w sądzie"

Jak podaje "Rzeczpospolita" sprawozdania finansowe za ubiegły rok należało złożyć do 31 marca. Według informacji dziennika siedem istniejących w Polsce ugrupowań miało nie dopełnić tego obowiązku, w tym właśnie formacja, której prezesem jest Sławomir Mentzen (również współlider federacyjnego ugrupowania Konfederacja i kandydat na prezydenta w minionych wyborach).

Partia Mentzena może przestać istnieć

Jak czytamy, wszystkie siedem formacji miałaby czekać "delegalizacja", ponieważ "przepisy ustawy o partiach politycznych przewidują jednoznacznie, że w przypadku niezłożenia sprawozdania 'Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji', a sąd jest zobowiązany uwzględnić wniosek".

Nowa Nadzieja przekonuje, że jej sprawozdanie wpłynęło w ostatnim dniu terminu. "W maju wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo przekonywał nas, że sprawozdanie wraz z opinią biegłego rewidenta zostało złożone w terminie, a konkretnie w jego ostatnim dniu. I wyraził nadzieję, że sprawę uda się jeszcze odkręcić" - informuje "Rz" i przytacza wypowiedź Peji, który przekonywał, że "skarbnik wyjaśnia sprawę z PKW".

"Dialog z PKW na niewiele się zdał"

"Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Nowa Nadzieja prawdopodobnie złożyła sprawozdanie w sposób, który zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej nie był skuteczny od strony prawnej. Dialog z PKW jednak na niewiele się zdał" - donosi "Rzeczpospolita"

Wydział prasowy Krajowego Biura Wyborczego poinformował gazetę, że "Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła już do sądu o wykreślenie z ewidencji partii, które nie złożyły sprawozdań za 2024 rok".

"A z naszych rozmów z urzędnikami wynika, że nie przypominają sobie sytuacji, by partia, która nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego, wybroniła się następnie w sądzie" - dodaje dziennik.

Nowa Nadzieja chce iść do sądu

Nowa Nadzieja zapowiada jednak walkę. "Będziemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej" - mówił cytowany w artykule poseł Pejo.

Zdaniem dziennika ewentualne "zarejestrowanie nowej partii, do czego potrzeba tysiąca podpisów, nie powinno być jednak dużym wyzwaniem dla środowiska Nowej Nadziei".

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do PKW z pytaniami o to, czy wystąpiła do sądu z opisanym powyżej wnioskiem i jaki był tego powód, a także poprosiła o komentarz do stanowiska Nowej Nadziei. Do tego momentu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.