Trzaskowski komentuje decyzję PKW. "Politycy nie ingerują w ten proces"

Przyjęte sprawozdanie

Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że najpóźniej we wtorek decyzja PKW ws. przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu PiS trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Przepisy wskazują, że szef FM powinien wykonać tę decyzję "niezwłocznie" - dodał. Marciniak został zapytany przez dziennikarzy o to, kiedy decyzja PKW trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. - Wracam, analizuję, podpisuję, więc mam nadzieję, że najpóźniej jutro, w zależności jak ministerstwo działa - odpowiedział szef PKW. Dopytywany, ile teraz będzie miał czasu na wykonanie tej decyzji minister finansów, Marciniak odparł, iż przepisy wskazują, że powinien wykonać to "niezwłocznie". - Niezwłocznie to pojęcie takie słownikowe - natychmiast, w ciągu kilka dni - podkreślił szef PKW. Marciniak przekazał też, że kolejne posiedzenie PKW odbędzie się najpóźniej 16 stycznia.