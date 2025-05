Wpis Adama Bodnara. "Ekscesy Grzegorza Brauna nie pozostaną bezkarne" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przypomniał, że mandat posła do Parlamentu Europejskiego "nie zwalnia właściwych organów państwa od powstrzymywania sprawcy". Kwestia immunitetów eurodeputowanych stała się tematem dyskusji w związku ze skandalicznymi działaniami Grzegorza Brauna.

Kluczowe fakty: W poniedziałek opublikowano pismo prokuratura krajowego Dariusza Korneluka o zasadach postępowania wobec europosłów "ujętych na gorącym uczynku".

Korneluk stwierdził, że mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie zwalnia właściwych organów państwa od powstrzymywania sprawcy.

Dyskusję wokół powstrzymywania sprawcy z immunitetem wywołały ostatnie działania eurodeputowanego Grzegorza Brauna.

W piśmie prokuratora Korneluka czytamy, że "policja, interweniując w miejscu, gdzie poseł do Parlamentu Europejskiego dokonuje przestępstwa, ma nie tylko prawo, ale też i obowiązek przeciwdziałania takiemu zachowaniu". Jak zaznaczył rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, w tym piśmie Korneluk przypomniał podstawowe zasady dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego.

Dodał, że immunitet europosła "nie obejmuje sytuacji schwytania parlamentarzysty na gorącym uczynku". - Poseł do Parlamentu Europejskiego nie jest zatem chroniony immunitetem parlamentarnym w momencie dokonywania przestępstwa - podkreślił prokurator Nowak.

Korneluk: mandat europosła nie uprawnia do popełnienia przestępstwa

Pismo Korneluka zamieszczono w poniedziałek na stronie Prokuratury Krajowej. Czytamy w nim, że regulacje ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej przewidują "możliwość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w szczególności w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby".

"Brak jest zatem usprawiedliwienia dla bierności Policji, gdy w obecności funkcjonariuszy zamach na takie dobra jest dokonywany przez posła do PE" - zaznaczył prokurator krajowy.

"Podkreślam, że mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie uprawnia osoby, która z niego korzysta, do popełniania przestępstw, ani też nie zwalnia właściwych organów państwa od powstrzymywania sprawcy popełniającego przestępstwo i pociągnięcia go za nie do odpowiedzialności karnej" - napisał Korneluk.

Zastrzegł przy tym, że zawarte w przepisach pojęcie "schwytania na gorącym uczynku" należy rozumieć jako ujawnienie popełniania przestępstwa przez posła do PE. "Pojęcie to nie oznacza obowiązku zatrzymania parlamentarzysty popełniającego przestępstwo" - wskazał szef PK.

"Zatrzymanie posła do Parlamentu Europejskiego ujętego na gorącym uczynku jest bowiem dopuszczalne jedynie, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania" - zaznaczył Korneluk.

Przypomniał również, że "w każdym przypadku zatrzymania posła do PE, w tym także na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, konieczne jest powiadomienie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego".

Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem immunitetu Brauna

Kwestia zakresu immunitetów stała się przedmiotem dyskusji w związku z działaniami eurodeputowanego i kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna (wykluczonego z Konfederacji), który w połowie kwietnia próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Lekarka, relacjonując zdarzenie, powiedziała, że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Śledztwo w sprawie pozbawienia wolności ginekolożki w czasie tego incydentu prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Niezależnie od tego prokuratura ta prowadzi postępowanie dotyczące gróźb karalnych wobec ginekolożki i postępowanie w sprawie przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy aborcji z naruszeniem prawa.

Oleśnica. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala. Wypowiedzi uczestników Źródło: TVN24

Policja zajmuje się także sprawą zdjęcia flagi Ukrainy z budynku Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej (Lubelskie) podczas zeszłotygodniowego wiecu Brauna.

Mężczyzna ściągnął flagę Ukrainy podczas wiecu Grzegorza Brauna Źródło: BP24.PL

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa Warszawa–Praga wszczęła kilka dni temu dochodzenie w sprawie znieważenia Żydów oraz nawoływania do nienawiści w trakcie debaty kandydatów na prezydenta. Chodzi o debatę prezydencką "Super Expressu" sprzed tygodnia. W trakcie swoich wypowiedzi Braun kilkukrotnie wypowiedział antysemickie komentarze. Jego zdaniem żonkil symbolizujący pamięć o powstaniu w getcie warszawskim to "znak hańby".

Braun został wybrany do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji i przysługuje mu immunitet poselski. We wtorek Parlament Europejski ma głosować nad uchyleniem jego immunitetu w związku z decyzją prokuratury o postawieniu zarzutów dotyczących zgaszenia w grudniu 2023 roku świec chanukowych w trakcie uroczystości w Sejmie. Łącznie Prokuratura Okręgowa w Warszawie, również w innych sprawach, chce Braunowi postawić zarzuty popełnienia siedmiu przestępstw.

Braun jest aktualnie wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego w związku z jego wypowiedzią podczas debaty o płciach oraz zakłóceniem w obchodów dotyczących pamięci ofiar Holokaustu.