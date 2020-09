15 członków klubu PiS zawieszonych. "Decyzją prezesa PiS"

Decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii zawieszonych zostało 15 posłów, w tym minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski - poinformował w piątek szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. - To naturalna konsekwencja piątkowego głosowania w Sejmie. Nie jestem zaskoczony, spodziewałem się tego - tak skomentował sprawę jeden z zawieszonych, były minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki w piątek oznajmił w Sejmie, że w związku z tymi wydarzeniami koalicja Zjednoczonej Prawicy "praktycznie nie istnieje" , choć jeszcze wiele może się zdarzyć. - Jeżeli nie zmieni się nic w tej sytuacji, która wczoraj zaszła, to oczywiście jest perspektywa rządu mniejszościowego - mówił.

Jarosław Kaczyński zawiesił 15 osób w prawach członka partii

To konsekwencja zagłosowania przez większość z tych posłów przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jedynie Sławomir Zawiślak został zawieszony, choć nie sprzeciwił się przyjęciu nowych przepisów, lecz nie wziął udziału w głosowaniu.

Politycy z kierownictwa PiS - w tym Sobolewski, Marek Suski oraz szef klubu Ryszard Terlecki - zapowiadali, że jeszcze w piątek będą podjęte decyzje Kaczyńskiego co do zawieszenia w prawach członków PiS tych posłów, którzy byli przeciwni, wstrzymali się od głosu bądź nie będą mogli usprawiedliwić w sposób wystarczający nieobecności na głosowaniach nad projektem tej noweli.

Przeciw ustawie głosowało 17 posłów PiS. Nie wszyscy zostali zawieszeni

Sławomir Zawiślak jest jedyny na liście zawieszonych, który nie głosował przeciw, lecz w ogóle nie oddał głosu. Podobnie uczyniło jeszcze pięciu parlamentarzystów z PiS, jednak jak dotąd nie spotkały ich za to konsekwencje w postaci zawieszenia.

Zawieszenie to niejedyna konsekwencja

Terlecki tłumaczył, że zawieszenie w prawach członka partii będzie się wiązało także z utratą funkcji i stanowisk w Sejmie oraz strukturach okręgowych. Spośród zawieszonych w prawach członka PiS, Lech Kołakowski to były wiceszef klubu, Henryk Kowalczyk kieruje komisją finansów publicznych, Zbigniew Dolata i Jerzy Małecki to zastępcy przewodniczącego komisji edukacji, a Bartłomiej Wróblewski jest wiceszefem komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.