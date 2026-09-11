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Polska

Piotr Niemczyk wyszedł z zakładu karnego. "Miałem złamaną nogę"

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Piotr Niemczyk
Piotr Niemczyk o tym, że nie mógł wykonać prac społecznych, bo miał złamaną nogę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Piotr Niemczyk został zwolniony z zakładu karnego - przekazał w piątek szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec opozycjonisty z czasów PRL. - Miałem złamaną nogę, jeździłem na wózku inwalidzkim, nie byłbym w stanie pójść pełnić te prace społeczne - powiedział Niemczyk po uwolnieniu w rozmowie z "Faktami" TVN.

O godzinie 19.25 gościem "Faktów po Faktach" będzie Piotr Niemczyk. Program będzie dostępny na antenie TVN24 oraz w TVN24+.

Żurek informację o zwolnieniu Niemczyka przekazał w piątek po południu we wpisie na platformie X.

"Sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Pan Niemczyk został właśnie zwolniony z zakładu karnego" - napisał minister.

Niemczyk: miałem złamaną nogę

Piotr Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP, rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych.

- Miałem złamaną nogę, jeździłem na wózku inwalidzkim, nie byłbym w stanie pójść pełnić te prace społeczne - powiedział Niemczyk po uwolnieniu.

Dodał, że nie wie, czy wykonałby tę karę, gdyby był sprawny, bo protestuje przeciwko instytucji wyroku nakazowego, uregulowanego w artykule 500 Kodeksu postępowania karnego.

- Zresztą sędzia, który wydał mi tę zamianę [na karę więzienia - red.] z prac społecznych, napisał w uzasadnieniu, że ja podobno twierdziłem, że zostałem pozbawiony prawa do obrony, że różne rzeczy. Ale, niestety, w tej notatce, w jego wersji, nie było faktu, że jeździłem na wózku inwalidzkim - tłumaczył działacz.

Piotr Niemczyk o tym, że nie mógł wykonać prac społecznych, bo miał złamaną nogę
Źródło: TVN24

Piotr Niemczyk wraz z innymi osobami został skazany w tak zwanym trybie nakazowym za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych z Ostatniego Pokolenia.

Artykuł 500 Kpk pozwala sądowi na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny bez udziału stron, jeśli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

W obronie Niemczyka i innych wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL.

Decyzja sądu w sprawie Niemczyka

Wcześniej w piątek mecenas Jacek Dubois poinformował, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście wstrzymał w piątek wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka.

Również w piątek taka sama decyzja zapadła w trybie postanowienia w Sądzie Najwyższym, o czym poinformowało PAP biuro prasowe sądu.

Jest to pokłosie wniesionej wcześniej kasacji RPO Sylwii Gregorczyk-Abram, w której wniosła ona o uchylenie wyroku, uniewinnienie mężczyzny oraz wstrzymanie wykonywania kary.

Źródło: PAP
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Tagi:
Waldemar ŻurekprawoSądPrawa człowieka
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