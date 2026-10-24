25 lat po pionierskim przeszczepie. "Gra między rozpaczą a radością"

Marek Breguła z prof. Marianem Zembalą po przeszczepie serca i płuc. W październiku 2001 roku zabrzański zespół przeprowadził pierwszy w Polsce udany jednoczesny przeszczep obu narządów

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Trudno go złapać. Gdy pytam, kiedy będzie mieć wolną chwilę, odpowiada, że tego najstarsi górale nie wiedzą.

Ale rozmawiamy.

- Jedna wnuczka ma już sześć lat, a druga pięć miesięcy. I samo to, że człowiek doczekał się wnuczek, to jest coś fascynującego w życiu - opowiada Marek Breguła, pierwszy w Polsce pacjent, który przeżył jednoczesny przeszczep serca i płuc.