25 lat po pionierskim przeszczepie. "Gra między rozpaczą a radością"

Trudno go złapać. Gdy pytam, kiedy będzie mieć wolną chwilę, odpowiada, że tego najstarsi górale nie wiedzą.
Ale rozmawiamy.
- Jedna wnuczka ma już sześć lat, a druga pięć miesięcy. I samo to, że człowiek doczekał się wnuczek, to jest coś fascynującego w życiu - opowiada Marek Breguła, pierwszy w Polsce pacjent, który przeżył jednoczesny przeszczep serca i płuc.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądała pierwsza w Polsce udana operacja jednoczesnego przeszczepienia serca i płuc.
Jak zmieniło się życie Marka Breguły po przeszczepie.
Jakie wyzwania stoją przed pacjentami i lekarzami podczas procesu transplantacji.
Jakie znaczenie ma profilaktyka i opieka pooperacyjna w przypadku przeszczepów narządów.