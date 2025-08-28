Kulisy Rady Gabinetowej, były minister pobity, strzały w szkole

Uszczypliwości między prezydentem i premierem na Radzie Gabinetowej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Kulisy Rady Gabinetowej

W środę odbyła się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posiedzenie trwało około trzech godzin. W części jawnej głos zabrali premier i prezydent. W ich wypowiedziach nie brakowało wzajemnych uszczypliwości.

Konrad Piasecki i Arleta Zalewska ujawnili w "Podcaście politycznym" dalszy przebieg Rady Gabinetowej, już za zamkniętymi drzwiami. Doszło m.in. do spięcia w sprawie porozumienia Unii Europejskiej z Mercosur.

Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej Źródło: PAP/Albert Zawada

W tej sprawie "długi wywód" miał prowadzić ekspert prezydenta Jacek Saryusz-Wolski. Jego wypowiedzi spotkały się z odpowiedzią szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Odpalił się, wręcz zarzucał kłamstwo, prostował to, co mówił Saryusz-Wolski. Ci, którzy trochę przysnęli w tej pierwszej części, mówili mi, że głowę podnosili, bo faktycznie, Kosiniak-Kamysz strzelał jak z procy - relacjonowała Zalewska.

Jak opowiedziała Zalewska, do kolejnego spięcia miało dojść pomiędzy prezydentem a ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który przedstawiał sytuację finansów publicznych. - Odpowiedział na zarzuty prezydenta. Jak potem słyszałam, prezydent nie jest usatysfakcjonowany tym, co padło od ministra finansów - mówiła.

2. Były minister pobity

W środę przed jedną z siedleckich restauracji pobity został były minister zdrowia w rządzie PiS Adam Niedzielski. Późnym wieczorem policja poinformowała o zatrzymaniu napastników.

"Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących 'śmierć zdrajcom ojczyzny'. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany, leżąc na ziemi" - relacjonował zdarzenie Niedzielski.

3. Kolejne weta prezydenta

Kancelaria Prezydenta poinformowała o kolejnym wecie Nawrockiego, tym razem do ustawy o zapasach ropy naftowej. Zawetowana ustawa wprowadzała obowiązek uzyskania zgody właściwego ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą - w państwach UE, EOG i EFTA. Miała tez zmienić warunki techniczne magazynowania za granicą na takie, aby pozwalały przesłać całość zapasów do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni jak dotychczas.

Nawrocki zawetował także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Nowela wprowadzała obowiązek prowadzenia przez rolników elektronicznej dokumentacji stosowania tych preparatów.

4. Strzały w katolickiej szkole w Minneapolis

W katolickiej szkole w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych doszło do strzelaniny. Nie żyją trzy osoby, a 17 jest rannych. Sprawca popełnił samobójstwo.

W poniedziałek uczniowie wrócili do szkoły po wakacyjnej przerwie. Według lokalnych mediów tragedia wydarzyła się, gdy dzieci uczestniczyły w porannej mszy.

Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie Źródło: CNN

Jak powiedział szef policji w Minnneapolis, Brian O'Hara, wiadomo, że sprawca miał około 20 lat. Był ubrany na czarno. Strzały oddał z zewnątrz, przez okna kościoła. Miał przy sobie trzy rodzaje broni: pistolet, strzelbę i karabin.

5. Zapowiedź ustawy o ochronie wizerunku dzieci w internecie

O sharentingu, czyli publikowaniu przez rodziców w internecie, często bezrefleksyjnie, treści ze swoimi dziećmi w roli głównej, i zagrożeniach z nim związanych dyskutowali w debacie "Sharenting po polsku" w TVN24+ Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Bartek Dajnowski, dziennikarz "Dzień dobry TVN", Beata Broniek, ekspertka od cyfrowego rodzicielstwa oraz Tomasz Woźniakowski, prezes zarządu powstałej niedawno fundacji Dzieci są z Nami.

OGLĄDAJ: Posłanka chce chronić dzieci w sieci. I zapowiada projekt ustawy Zobacz cały materiał

Rosa poinformowała, że złoży projekt ustawy ograniczającej udostępnianie wizerunku dzieci do 13. roku życia w sieci przez placówki oświaty, klubiki, baseny czy szkółki. - Przygotowałam nowelizację ustawy, bo nie ma żadnego powodu, żeby szkoła reklamowała się wizerunkiem naszego dziecka. Po prostu. Chciałabym złożyć ten projekt jesienią - poinformowała.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD