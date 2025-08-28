Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Kulisy Rady Gabinetowej, były minister pobity, strzały w szkole

Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Uszczypliwości między prezydentem i premierem na Radzie Gabinetowej
Źródło: TVN24
Ostre dyskusje podczas niejawnej części Rady Gabinetowej. Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity. Nawrocki zawetował kolejne ustawy. Atak w katolickiej szkole w Minneapolis. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 28 sierpnia.

1. Kulisy Rady Gabinetowej

W środę odbyła się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posiedzenie trwało około trzech godzin. W części jawnej głos zabrali premier i prezydent. W ich wypowiedziach nie brakowało wzajemnych uszczypliwości.

Konrad Piasecki i Arleta Zalewska ujawnili w "Podcaście politycznym" dalszy przebieg Rady Gabinetowej, już za zamkniętymi drzwiami. Doszło m.in. do spięcia w sprawie porozumienia Unii Europejskiej z Mercosur.

Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Źródło: PAP/Albert Zawada

W tej sprawie "długi wywód" miał prowadzić ekspert prezydenta Jacek Saryusz-Wolski. Jego wypowiedzi spotkały się z odpowiedzią szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Odpalił się, wręcz zarzucał kłamstwo, prostował to, co mówił Saryusz-Wolski. Ci, którzy trochę przysnęli w tej pierwszej części, mówili mi, że głowę podnosili, bo faktycznie, Kosiniak-Kamysz strzelał jak z procy - relacjonowała Zalewska. 

"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem

PODCAST POLITYCZNY

Jak opowiedziała Zalewska, do kolejnego spięcia miało dojść pomiędzy prezydentem a ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który przedstawiał sytuację finansów publicznych. - Odpowiedział na zarzuty prezydenta. Jak potem słyszałam, prezydent nie jest usatysfakcjonowany tym, co padło od ministra finansów - mówiła.

2. Były minister pobity

W środę przed jedną z siedleckich restauracji pobity został były minister zdrowia w rządzie PiS Adam Niedzielski. Późnym wieczorem policja poinformowała o zatrzymaniu napastników.

"Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących 'śmierć zdrajcom ojczyzny'. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany, leżąc na ziemi" - relacjonował zdarzenie Niedzielski.

Były minister pobity. "Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były minister pobity. "Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany"

WARSZAWA

3. Kolejne weta prezydenta

Kancelaria Prezydenta poinformowała o kolejnym wecie Nawrockiego, tym razem do ustawy o zapasach ropy naftowej. Zawetowana ustawa wprowadzała obowiązek uzyskania zgody właściwego ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą - w państwach UE, EOG i EFTA. Miała tez zmienić warunki techniczne magazynowania za granicą na takie, aby pozwalały przesłać całość zapasów do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni jak dotychczas.

Nawrocki zawetował także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Nowela wprowadzała obowiązek prowadzenia przez rolników elektronicznej dokumentacji stosowania tych preparatów.

Kolejne weta prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne weta prezydenta

BIZNES

4. Strzały w katolickiej szkole w Minneapolis

W katolickiej szkole w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych doszło do strzelaniny. Nie żyją trzy osoby, a 17 jest rannych. Sprawca popełnił samobójstwo.

W poniedziałek uczniowie wrócili do szkoły po wakacyjnej przerwie. Według lokalnych mediów tragedia wydarzyła się, gdy dzieci uczestniczyły w porannej mszy.

Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Źródło: CNN

Jak powiedział szef policji w Minnneapolis, Brian O'Hara, wiadomo, że sprawca miał około 20 lat. Był ubrany na czarno. Strzały oddał z zewnątrz, przez okna kościoła. Miał przy sobie trzy rodzaje broni: pistolet, strzelbę i karabin.

Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały

Świat

5. Zapowiedź ustawy o ochronie wizerunku dzieci w internecie

O sharentingu, czyli publikowaniu przez rodziców w internecie, często bezrefleksyjnie, treści ze swoimi dziećmi w roli głównej, i zagrożeniach z nim związanych dyskutowali w debacie "Sharenting po polsku" w TVN24+ Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Bartek Dajnowski, dziennikarz "Dzień dobry TVN", Beata Broniek, ekspertka od cyfrowego rodzicielstwa oraz Tomasz Woźniakowski, prezes zarządu powstałej niedawno fundacji Dzieci są z Nami.

OGLĄDAJ: Posłanka chce chronić dzieci w sieci. I zapowiada projekt ustawy
Dzieci w sieci narażone są na zagrożenie patostremami

Posłanka chce chronić dzieci w sieci. I zapowiada projekt ustawy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Rosa poinformowała, że złoży projekt ustawy ograniczającej udostępnianie wizerunku dzieci do 13. roku życia w sieci przez placówki oświaty, klubiki, baseny czy szkółki. - Przygotowałam nowelizację ustawy, bo nie ma żadnego powodu, żeby szkoła reklamowała się wizerunkiem naszego dziecka. Po prostu. Chciałabym złożyć ten projekt jesienią - poinformowała.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskKarol NawrockiAdam NiedzielskiUSAStrzelaninaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "za dobry" na pokojowego Nobla. Zasługuje na "nagrodę Trumpa"
Świat
Polska przekazała kolejne zestawy Starlink
Co dalej ze Starlinkami? Wicepremier Ukrainy: prowadzimy rozmowy z Polakami
Świat
Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Nocny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Świat
Prezydent Argentyny Javier Milei
Prezydent uciekł ze spotkania z wyborcami. Obrzucili jego samochód kamieniami
Świat
Lato, słońce, gorąco, lipiec, sierpień, upał
Dziś ponad 30 stopni i powrót burz
METEO
imageTitle
Szok w Anglii. Manchester United wyeliminowany przez czwartoligowca
EUROSPORT
Premier Donald Tusk podczas wystąpienia przed koncertem z okazji Dnia Niepodległości Republiki Mołdawii
"Buna seara". Tusk zaskoczył
Polska
Ivana Brønlund
Skandal w Danii. "Ja decyduję o tym, kim jestem"
Marcin Masewicz
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity. "Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany"
WARSZAWA
imageTitle
Lista drużyn z awansem do Ligi Mistrzów. Kiedy losowanie?
EUROSPORT
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci blokujących drogę
WARSZAWA
Norweska fregata Thor Heyerdahl. Zdjęcie z 23 sierpnia 2025 roku
Polowanie na rosyjski okręt podwodny
Świat
imageTitle
"Wszystko dzieje się po coś". Polki o dramatycznym meczu
Najnowsze
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ponad połowa dzielnic przeciwko nocnej prohibicji
WARSZAWA
Donald Trump
"Trump łamie kardynalną zasadę"
BIZNES
"Czy kobiety powinny być chirurgami?" Kontrowersyjny program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Chirurżki: nie powinniśmy patrzeć na płeć
Marek Nowicki
2025-08-25T172852Z_1_LWD959025082025RP1_RTRWNEV_C_9590-UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-VILLAGE-0009
Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"
Świat
Włoskie Alpy. Cortina d’Ampezzo
Tablet zamiast kurtki wiatrówki. Górscy ratownicy alarmują
METEO
Pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania
Co z pomocą dla Ukraińców? "My jesteśmy im coś winni"
Renata Kijowska
Silny wiatr, wichura
Nie tylko upał. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na pobicie Niedzielskiego. "Zero litości"
Polska
Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
"Będą się powoli przekonywać, jak bardzo niebezpieczny jest Nawrocki"
Polska
imageTitle
Koncert Djokovicia, ale dopiero od drugiego seta
EUROSPORT
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek w US Open
EUROSPORT
27 1940 fpf gosc 2-0013
"Jak się panowie ministrowie nie ogarną, dzieci stracą prawo do szkoły"
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie
BIZNES
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
WARSZAWA
imageTitle
US Open bez zeszłorocznego półfinalisty. Wydał komunikat
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiadomo, z kim spotka się w drodze powrotnej
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica