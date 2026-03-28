Ceny paliw, weto Nawrockiego, ślubowanie sędziów TK

Piątek był gorącym dniem w Sejmie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o obniżce cen paliw, za którą zagłosowali posłowie i senatorowie. Natomiast posłowie, głosami opozycji, utrzymali prezydenckie weto w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Co ze ślubowaniem nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie po powrocie z wizyty w USA - przekazał jego rzecznik. Te słowa komentował premier Donald Tusk. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 28 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Ceny paliw zostaną obniżone

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

- Wreszcie pan prezydent Nawrocki podjął się dobrych działań - powiedział minister energii Miłosz Motyka w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując podpis prezydenta pod ustawami. Wskazał też, od kiedy będą obowiązywały niższe ceny na stacjach.

Ceny paliw mają spaść
2. Weto Nawrockiego utrzymane

Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie noweli Kodeksu postępowania karnego. Zakładała ona między innymi ograniczenie stosowania aresztów tymczasowych. - PiS obronił weto prezydenckie ze stratą - komentował wynik głosowania premier Donald Tusk. Do sprawy odniósł się również szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Znów wygrał polityczny strach, a nie odpowiedzialność za państwo - ocenił minister.

3. Spór o ślubowanie sędziów TK

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent podejmie decyzję dotyczącą przyjęcia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z wizyty w USA.

- Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że z decyzją o ślubowaniu trzeba poczekać do powrotu prezydenta. Bo być może zechce jednak poważnie potraktować ten swój obowiązek konstytucyjny przyjęcia ślubowania - stwierdził premier, odnosząc się do zapowiedzi rzecznika.

4. Głosy kupowane na węgierskiej prowincji

Według węgierskiej organizacji De!Akciokozosseg, dochodziło do kupowania głosów na węgierskiej prowincji poprzez dokonywanie płatności gotówkowych, dystrybucję żywności, drewna opałowego, zwierząt gospodarskich, dostarczanie alkoholu i narkotyków, a nawet stosowanie gróźb.

Proceder miał przynosić korzyści partii rządzącej. Szczegóły ujawniono w filmie dokumentalnym, opublikowanym na krótko przed wyborami parlamentarnymi.

Świat

5. Wyrok w sprawie reportażu "Franciszańska 3"

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję o nałożeniu na TVN ponad półmilionowej kary za emisję reportażu "Franciszkańska 3". Wyrok jest nieprawomocny.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, że materiał nie był atakiem na Kościół katolicki, a poruszanie tematu ochrony małoletnich stanowi fundament demokracji.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ceny paliw, Karol Nawrocki, Trybunał Konstytucyjny, Węgry
