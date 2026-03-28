Ceny paliw, weto Nawrockiego, ślubowanie sędziów TK

Prezydent podpisał ustawy o cenach paliw. Motyka: bardzo dobra decyzja Źródło: TVN24

1. Ceny paliw zostaną obniżone

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

- Wreszcie pan prezydent Nawrocki podjął się dobrych działań - powiedział minister energii Miłosz Motyka w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując podpis prezydenta pod ustawami. Wskazał też, od kiedy będą obowiązywały niższe ceny na stacjach.

2. Weto Nawrockiego utrzymane

Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie noweli Kodeksu postępowania karnego. Zakładała ona między innymi ograniczenie stosowania aresztów tymczasowych. - PiS obronił weto prezydenckie ze stratą - komentował wynik głosowania premier Donald Tusk. Do sprawy odniósł się również szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Znów wygrał polityczny strach, a nie odpowiedzialność za państwo - ocenił minister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Weto prezydenta utrzymane. Jest reakcja premiera

3. Spór o ślubowanie sędziów TK

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent podejmie decyzję dotyczącą przyjęcia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z wizyty w USA.

- Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że z decyzją o ślubowaniu trzeba poczekać do powrotu prezydenta. Bo być może zechce jednak poważnie potraktować ten swój obowiązek konstytucyjny przyjęcia ślubowania - stwierdził premier, odnosząc się do zapowiedzi rzecznika.

Dowiedz się więcej: Ślubowanie sędziów Trybunału. Tusk komentuje plan Nawrockiego

4. Głosy kupowane na węgierskiej prowincji

Według węgierskiej organizacji De!Akciokozosseg, dochodziło do kupowania głosów na węgierskiej prowincji poprzez dokonywanie płatności gotówkowych, dystrybucję żywności, drewna opałowego, zwierząt gospodarskich, dostarczanie alkoholu i narkotyków, a nawet stosowanie gróźb.

Proceder miał przynosić korzyści partii rządzącej. Szczegóły ujawniono w filmie dokumentalnym, opublikowanym na krótko przed wyborami parlamentarnymi.

5. Wyrok w sprawie reportażu "Franciszańska 3"

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję o nałożeniu na TVN ponad półmilionowej kary za emisję reportażu "Franciszkańska 3". Wyrok jest nieprawomocny.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, że materiał nie był atakiem na Kościół katolicki, a poruszanie tematu ochrony małoletnich stanowi fundament demokracji.

ZOBACZ REPORTAŻ "Franciszkańska 3"

