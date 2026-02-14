Drugi medal dla Polski, awantura w PiS, spotkanie Tuska

Uściński o sporze w PiS. "Jest niepotrzebny i małoważny" Źródło: TVN24

1. Drugi medal dla Polski na igrzyskach

Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10000 metrów w Mediolanie. Wygrał Czech Metodej Jilek, a brąz zdobył Holender Jorrit Bergsma. To drugie podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.

Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal olimpijski Źródło: Paweł Skraba/PAP/EPA

2. Spory w PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński grozi zawieszeniem każdemu, kto zabierze głos w "szkodliwej dyskusji", do jakiej doszło między politykami jego partii w piątek. Rzecznik partii Rafał Bochenek wyjaśnił, że chodzi o spór na temat Ryszarda Terleckiego i Sebastiana Kalety. - Nie pamiętam w historii naszego ugrupowania, żeby takich słów jedni przeciwko drugim używali - powiedział w "#BezKitu" poseł PiS Piotr Uściński, komentując awanturę w swoim ugrupowaniu.

3. Tusk spotkał się z liderem węgierskiej opozycji

Premier Donald Tusk spotkał się z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem w stolicy Bawarii, gdzie odbywa się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Po rozmowach przewodniczący TISZY przekazał w mediach społecznościowych, że zaprosił szefa polskiego rządu do Budapesztu. "Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa" - napisał potem Tusk.

Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa. pic.twitter.com/ejQOyNF8tL — Donald Tusk (@donaldtusk) February 13, 2026 Rozwiń Źródło: X

4. Znana prawniczka rezygnuje po ujawnieniu związków z Epsteinem

Kathryn Ruemmler, która w przeszłości była doradczynią administracji Baracka Obamy, ogłosiła swoje odejście ze stanowiska czołowej prawniczki w korporacji Goldman Sachs. Jedna z najlepiej opłacanych prawniczek w USA zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu jej korespondencji z Jeffreyem Epsteinem.

5. Sensacyjna porażka Malinina

Rozstrzygnęła się rywalizacja solistów w łyżwiarstwie figurowym podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Sensacyjnie po złoty medal sięgnął Michaił Szajdorow z Kazachstanu. Wielkim faworytem był dwukrotny mistrz świata i prowadzący po programie krótkim ze sporą przewagą Ilia Malinin. Amerykanin popełnił jednak sporo błędów, dwukrotnie upadł, rezygnował z trudniejszych elementów i zakończył występ ze spuszczoną głową, zdając sobie sprawę, że nie wygra. Ostatecznie spadł na ósme miejsce. To jedna z największych niespodzianek w łyżwiarstwie figurowym ostatnich lat.

