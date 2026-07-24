TO WARTO WIEDZIEĆ Rozłam w PiS, wyrok w sprawie śmierci ojca Ziobry, zatrzymanie w związku z zabójstwem sprzed 15 lat Oprac. Adam Styczek |

Minęło ultimatum prezesa PiS. Jarosław Kaczyński ma o godzinie 12.00 wydać oświadczenie Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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1. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości

Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek z Jarosławem Kaczyńskim. Mimo trzech godzin rozmów "nie ma rozstrzygnięcia", o czym poinformował po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Dziś w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.

Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki i Anna Krupka Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

2. Wyrok w sprawie śmierci ojca Ziobry

Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający czterech lekarzy w sprawie możliwego przyczynienia się do śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sąd uchylił natomiast wyrok uniewinniający Dariusza D. w sprawie błędu lekarskiego i jednocześnie umorzył ten wątek z powodu przedawnienia. To zamyka ciągnącą się od dwudziestu lat historię.

3. Zatrzymanie w sprawie zabójstwa 13-latki z 2011 roku

Śledczym udało się rozwiązać sprawę zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Do zbrodni doszło 23 sierpnia 2011 roku. W związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego Michała S. Było to możliwe dzięki badaniom profilu DNA. Mężczyźnie grozi dożywocie.

W chwili morderstwa Michał S. miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary w Gdyni Dąbrowie. Dziś ma żonę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym. Pracował i nigdy nie był notowany przez policję.

4. Pożar na Targówku

Na Targówku palił się warsztat i połączony z nim salon samochodowy. Ogień strawił budynek i pojazdy, również te zaparkowane na zewnątrz. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na sąsiednie zabudowania.

Budynek kilka miesięcy temu przeszedł remont, ale po ugaszeniu ognia niewiele z niego zostało. Skutki są widoczne na zdjęciach z akcji gaśniczej.

Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: Piotrek / Kontakt 24

5. Cena ropy przekroczyła kolejną barierę

Cena ropy Brent przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę. Z kolei amerykańska odmiana WTI utrzymuje się na poziomie powyżej 90 dolarów. Rynek zareagował nerwowo na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że kontynuowane będą ataki na irańską infrastrukturę.