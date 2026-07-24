Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Rozłam w PiS, wyrok w sprawie śmierci ojca Ziobry, zatrzymanie w związku z zabójstwem sprzed 15 lat

|
Mateusz Morawiecki
Minęło ultimatum prezesa PiS. Jarosław Kaczyński ma o godzinie 12.00 wydać oświadczenie
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Śledczym udało się rozwiązać sprawę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni, do której doszło w 2011 roku. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 24 lipca.

1. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości

Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek z Jarosławem Kaczyńskim. Mimo trzech godzin rozmów "nie ma rozstrzygnięcia", o czym poinformował po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Dziś w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.

Zdjęcie z 24 października 2025 roku
Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki i Anna Krupka
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

2. Wyrok w sprawie śmierci ojca Ziobry

Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający czterech lekarzy w sprawie możliwego przyczynienia się do śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sąd uchylił natomiast wyrok uniewinniający Dariusza D. w sprawie błędu lekarskiego i jednocześnie umorzył ten wątek z powodu przedawnienia. To zamyka ciągnącą się od dwudziestu lat historię.

3. Zatrzymanie w sprawie zabójstwa 13-latki z 2011 roku

Śledczym udało się rozwiązać sprawę zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Do zbrodni doszło 23 sierpnia 2011 roku. W związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego Michała S. Było to możliwe dzięki badaniom profilu DNA. Mężczyźnie grozi dożywocie.

W chwili morderstwa Michał S. miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary w Gdyni Dąbrowie. Dziś ma żonę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym. Pracował i nigdy nie był notowany przez policję.

4. Pożar na Targówku

Na Targówku palił się warsztat i połączony z nim salon samochodowy. Ogień strawił budynek i pojazdy, również te zaparkowane na zewnątrz. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na sąsiednie zabudowania.

Budynek kilka miesięcy temu przeszedł remont, ale po ugaszeniu ognia niewiele z niego zostało. Skutki są widoczne na zdjęciach z akcji gaśniczej.

Pożar warsztatu samochodowego na Targówku
Pożar warsztatu samochodowego na Targówku
Źródło zdjęcia: Piotrek / Kontakt 24

5. Cena ropy przekroczyła kolejną barierę

Cena ropy Brent przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę. Z kolei amerykańska odmiana WTI utrzymuje się na poziomie powyżej 90 dolarów. Rynek zareagował nerwowo na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że kontynuowane będą ataki na irańską infrastrukturę.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjePrawo i SprawiedliwośćZbigniew ZiobroPolicjaPożaryceny ropy
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marek Kuchciński
Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim
Polska
Były premier Mateusz Morawiecki
Rozłam w PiS. Kluczowe wydarzenia
Polska
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Emocje do ostatnich chwil. "Czytam i oczom nie wierzę!", "Obłęd"
RELACJA
639204386013817934
Dobry tylko początek. GKS w trudnej sytuacji przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Popłynął na medal. Michał Pasiut wicemistrzem świata
EUROSPORT
Fakty po faktach - Sylwia Gregorczyk-Abram
RPO chce spotkać się z prezydentem. "To on trzyma ten długopis"
Polska
Żołnierze amerykańscy w Polsce
Baza USA w Polsce, wiceministra z nowymi informacjami. "Mogę ogłosić"
Polska
imageTitle
Medal odpłynął. Zwolińska daleko w koronnej konkurencji
EUROSPORT
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
METEO
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób
METEO
kiruna kopalnia szwecja shutterstock_2672439867
Mają bogate złoża na północy. Teraz chcą wyjść na prowadzenie
BIZNES
42 min
2307_kuluary
"Jeden z posłów PiS powiedział wprost: nas już nie ma"
W kuluarach
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
METEO
Fakty po faktach - Tobiasz Bocheński
Bocheński: Morawiecki się zagubił
Fakty po faktach
AA_23072026_cmrxsw3g
Droga przez mękę i sporo szczęścia. Raków z zaliczką przed rewanżem
EUROSPORT
19-letnia Oliwia po wypadku nie miała żadnych obrażeń
Tajemnica śmierci 19-letniej Oliwii
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki pytany o konflikt w PiS. "To jest moje zadanie?"
Polska
Zderzenie na trasie S8 (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pięciu aut na S8
WARSZAWA
imageTitle
Problem finalistów Wimbledonu. Olimpijski terminarz wyzwaniem
EUROSPORT
Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium
Zlikwidowali laboratorium narkotykowe, zatrzymali cztery osoby
WARSZAWA
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
METEO
shutterstock_2645052571 (1)
Ucieczka modeli AI. "Obawy są zasadne"
BIZNES
imageTitle
Pogaczar poważnie osłabiony przed kluczowymi etapami
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych
Oferowali w sieci ataki hakerskie. Mają od 12 do 16 lat
Polska
Tramwaje na Marszałkowskiej
Remonty torowisk. W weekend duże utrudnienia w centrum
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum. "Chcieliście nowe pytanie?"
BIZNES
Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński
Kaczyński podpisał oświadczenie. Jest zdjęcie
Polska
Jeff Bezos
Miliarder Bezos zainteresowany klubem z Premier League
BIZNES
Premier Donald Tusk
Konflikt w PiS. Jedno zdanie Tuska
Polska
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica