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Kaczyński zabrał głos. Zmiany w PiS
Kaczyński zabrał głos. Zmiany w PiS
Rozłam w PiS

Co dalej z PiS? Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Relacja

Jarosław Kaczyński
Kaczyński: około 30 posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Zakończyło się krótkie oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie sytuacji w jego partii. Prezes PiS poinformował, że trzydziestu kilku posłów "zrezygnowało z członkostwa" w partii. Sytuację skupioną wokół sporu w PiS relacjonujemy w TVN24 i na tvn24.pl.

O północy minął termin ultimatum, które członkom PiS wyznaczył Jarosław Kaczyński. Sam prezes PiS taką "lojalkę" podpisał. Z kolei Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie zamierza jej podpisać.

W piątek po godzinie 12.10 prezes PiS wygłosił krótkie oświadczenie. Kaczyński nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

W tvn24.pl relacjonujemy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości:

Sortowanie:
5 minut temu

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego skomentowała posłanka KO Dorota Łoboda. 

- Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że jest partią w której nie ma demokracji, w której nie ma miejsca na różnice poglądów, która bardzo radykalnie przesuwa się w prawo i zrzuca z pokładu tych wszystkich, którzy tego kierunku nie akceptują - mówiła.

8 minut temu

Kaczyński: każdy wiedział czym jest podpisanie oświadczenia i czym niezgoda na to.

9 minut temu

Kaczyński: poszliśmy na daleko idące ustępstwa. Zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło o to, żeby do wyborów jego działalność była zamrożona. To też nie zostało przyjęte.

11 minut temu

Kaczyński: to co robiło stowarzyszenie mogło być robione także w ramach partii. Nie zostało to niestety przyjęte.

14 minut temu

Kaczyński: sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.

15 minut temu

Kaczyński: w żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w niechęci. Tak się po prostu ułożyło. 

12:16

Kaczyński: trzydziestu kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.

12:15
WAŻNE

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabiera głos.

12:07

Sasin: tak naprawdę chodzi o realizację własnych ambicji. Morawiecki nie pogodził się z faktem, że kierownictwo partii wskazało innego kandydata na premiera.

12:03

Sasin: według nas nie ma wroga na prawicy.

12:02

Nie będę się wdawał w pyskówki - powiedział Sasin pytany o słowa Piotra Muellera, według których jest "grabarzem porozumienia" między Morawieckim a Kaczyńskim.

11:59

Nie mam w zwyczaju chodzić na spotkania, na które nie jestem zaproszony - oznajmił poseł PiS Jacek Sasin odnosząc się do doniesień o tym, że pojawił się bez zaproszenia na czwartkowym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.

11:48
WAŻNE

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

Przyjazd Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzką
Przyjazd Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzką
Źródło zdjęcia: TVN24
11:41

Tuż przed konferencją prezesa PiS, do Mateusza Morawieckiego przyjechał poseł Piotr Uściński, uznawany za stronnika Jarosława Kaczyńskiego - przekazała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

11:34

O godzinie 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie.

11:23

My nikogo nie wykluczamy. Każdy ma wolną wolę, czy chce być w Prawie i Sprawiedliwości, czy w nowym podmiocie politycznym - zadeklarował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.

11:16

Karol Karski był pytany, czy Mateusz Morawiecki stał się jego zdaniem "samodzielnym bytem politycznym".

- Myślę, że to wszystko było niepotrzebne. Wszyscy jesteśmy koleżankami i kolegami. Możemy tylko ubolewać, jeśli ktoś chce odejść do innego ugrupowania - odpowiedział.

11:15

Były europoseł PiS Karol Karski skomentował sytuację w ugrupowaniu w rozmowie z dziennikarzami w pobliżu siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. 

- Byłem członkiem Porozumienia Centrum, potem Prawa i Sprawiedliwości. Widziałem już wielu byłych premierów, którym się wydawało, że są jakimiś samodzielnymi bytami politycznymi - mówił.

Dopytany, czy mówi o Mateuszu Morawieckim, odparł, że ma na myśli byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

10:47

Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak powiedział w rozmowie ze sprzyjającą PiS TV Republika, że Mateusz Morawiecki zakłada nową partię "zwróconą ku lewicy, ku liberalizmowi".

10:21

Poseł Jacek Sasin zwrócił się do Mateusza Morawieckiego, który ocenił w rozmowie ze zbliżoną do PiS telewizją wPolsce24, że ich ugrupowanie stało się "jedną dużą Solidarną Polską Jacka Sasina".

Sasin podkreślił we wpisie w serwisie X, że nigdy nie był w żadnej innej partii niż Prawo i Sprawiedliwość i przypomniał, że były premier był w przeszłości doradcą Donalda Tuska.

"Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną, wąską grupą jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. Najwyraźniej lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie. Tyle w temacie" - napisał poseł.

10:13

Europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk ocenił, że próba wypchnięcia ludzi Mateusza Morawieckiego "nie służy ani Polsce ani jedności Zjednoczonej Prawicy".

"Od 24 lat jestem członkiem PiS, w żadnej innej partii nigdy nie byłem. Większość tych lat minęło w opozycji. Dziś wąska grupa wewnątrz partii, którą zaprosiliśmy do niej próbuje ją zmonopolizować i zawłaszczyć przez siłowe wypchnięcie Premiera Mateusza Morawieckiego i ludzi, którzy z nim w PiS współpracują, w tym mnie" - czytamy we wpisie europosła w serwisie X.

09:27

Zdaniem socjolożki, im więcej mówi się o sytuacji w PiS-ie, tym "bardziej wygrywają pozostali", gdyż odwraca to uwagę od problemów w innych partiach. - Najprawdopodobniej PiS-em i tym co z niego zostanie będziemy się zajmować przez następne kilka miesięcy. To jest z korzyścią dla rządu - zaznaczyła.

09:22

O potencjalny rozpad Prawa i Sprawiedliwości była pytana na antenie TVN24 socjolożka prof. dr hab. Helena Chmielewska-Szlajfer. - Jesteśmy na pewno w rozkładzie. Czekamy do południa. To co już na pewno wiemy, to to, że ta partia na pewno monolitem nie będzie - komentowała.

09:12

Do sytuacji w PiS odniósł się również rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Opuszczenie zorganizowanej grupy przestępczej po popełnieniu przestępstwa nie jest okolicznością łagodzącą w postępowaniu" - napisał w serwisie X.

09:08

Towarzyszący Morawieckiemu europoseł PiS Piotr Mueller zapowiedział, że wraz z byłym premierem odniosą się do sytuacji po oświadczeniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które ma zostać wygłoszone o godzinie 12.

09:05

Morawiecki: jest rzeczywiście grupa intrygantów, która tutaj działa. Chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą i na bardzo wielu polach. Myślę, że tak jak w każdej orkiestrze są inne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak może być w Prawie i Sprawiedliwości.

09:02

Morawiecki: lojalki nie chcę podpisywać, w latach 80 też mnie proszono i ja to odrzucam.

09:01

Morawiecki: chcę być w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę budować [PiS - red.] w oparciu o inne tematy, niż te, którymi partia zajmowała się w ostatnich dwóch latach.

09:00

Mateusz Morawiecki był pytany przez dziennikarzy, czy jego wczorajsze rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim przyniosą przełom, czy rozpad PiS. - Mam cały czas nadzieję, że przyniosą przełom - odparł.

Morawiecki: chcę być w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło: TVN24
08:49

Rzecznik kampanii Przemysława Czarnka i wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski zwrócił się do członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ocenił, że zarzucanie kampanii programowej kandydata PiS na premiera "wyłącznie działań 'radykalnych' jest po prostu niesprawiedliwe".

"Kompletnie nie rozumiem narracji niektórych z naszych kolegów i koleżanek z Rozwój Plus, o tym, że kampania programowa prof. Przemysława Czarnka skupia się wyłącznie na radykalizmie" - napisał w serwisie X.

08:21
WAŻNE

Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas czwartkowej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim zaproponował rezygnację z funkcji wiceprezesa ugrupowania, po to aby móc zająć się "docieraniem do nowych grup wyborców".

W rozmowie w zbliżonej do PiS telewizji wPolsce24 Morawiecki zadeklarował również, że "żadnej lojalki nie podpisze".

08:15

Politolożkę pytano też, czego spodziewać się po konferencji Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzianej na południe. - Komunikat będzie bardzo prosty - "prosiliśmy o podpisanie "lojalki", nasze oczekiwania nie zostały spełnione. Ci państwo w ten sposób nie spełnili założenia i sami odeszli z Prawa i Sprawiedliwości - odparła.

08:12

Prof. Plecka: Morawiecki i jego zaplecze polityczne starają się unikać radykalnego języka, ale w działaniach są bardzo radykalni. Ten "rozwód" nie będzie elegancko przebiegał, nawet jeśli jest kontrolowany przez Kaczyńskiego.

08:08

Wypowiedz Muellera i sytuację w PiS komentowała na antenie TVN24 politolożka, profesor Danuta Plecka. - Zastanawiam się na ile to jest "wypchnięcie kontrolowane" dokonane przez Kaczyńskiego i "ugadane z Morawieckim" - mówiła.

Zdaniem politolożki Mateusz Morawiecki mógłby zagospodarować centroprawicową część polskiej sceny politycznej.

08:07
Matecki nową twarzą PiS? Mueller: myślę, że tak
Dowiedz się więcej:

Matecki nową twarzą PiS? Mueller: myślę, że tak

JEDEN NA JEDEN
07:54

Mueller: mam nadzieję, że dzisiaj o 12 usłyszę jednak nie to, że jesteśmy wyrzucani z partii, tylko, że możemy poszukać porozumienia.

07:49

Mueller: My do samego końca chcemy tego porozumienia. W związku z tym nawet obecność Jacka Sasina jest do przełknięcia, w czasie rozmów, na których nie powinien być.

07:45

Mueller: Jacek Sasin jest grabarzem tego porozumienia.

Klatka kluczowa-581039
Mueller: Jacek Sasin jest grabarzem porozumienia i ojcem chrzestnym sukcesu Donalda Tuska
Źródło: TVN24
07:45
WAŻNE

Mueller: z wiedzy, którą posiadam 40 posłów na Sejm RP, którzy są członkami stowarzyszenia nie złożyło "lojalek".

Dopytywany o to, czy jedynym, który złożył oświadczenie jest Daniel Obajtek, potwierdził. Zaznaczył jednak, że Obajtek jest europosłem.

Kto nie podpisał "lojalki"? Piotr Mueller odpowiada
Źródło: TVN24
07:40

Mueller: jeżeli ktoś chce robić z PiSu konfederację Brauna bis, to ja niestety muszę uczciwie powiedzieć kierownictwu partii, że to jest zła droga.

07:38

Mueller: to dla mnie przykre, gdy widzę, że grupa intrygantów przekonała prezesa, wobec którego byliśmy lojalni.

07:36

Piotr Mueller w "Jeden na jeden": lojalność udowadnia się w inny sposób niż siłowe próby wymuszenia na nas oświadczeń.

07:35
WAŻNE

Gościem "Jeden na jeden" jest Piotr Mueller, stronnik Mateusza Morawieckiego. Oglądaj w TVN24 i w TVN24+ >>

07:31

"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - przyznała z kolei posłanka Anna Kwiecień.

Jej zdaniem stowarzyszenie Rozwój Plus "to droga do poznania PiS, droga dla młodych którzy nie lubią deklarować przynależności do partii, to droga dla przedstawicieli środowisk twórczych, dla różnych grup społecznych aby na nowo odkryły PiS jako partie nowoczesną, z pomysłem i z polotem".

07:20

Spór w Prawie i Sprawiedliwości prowadzą dwie frakcje. By w pełni zrozumieć, na czym spór polega i o co toczy się gra, niezbędne jest wyjaśnienie, kto w tej partii jest kim i kto jest z kim. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim
Dowiedz się więcej:

Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim

07:15

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

07:14

Oświadczenie o przynależności do partii podpisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

07:13

O północy minął czas dla parlamentarzystów PiS na złożenie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń

05:50

W nocy z czwartku na piątek europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus Waldemar Buda zamieścił krótki wpis w serwisie X. "Dopilnował" - napisał enigmatycznie eurodeputowany.

00:34

"Do PiS przyjął mnie sam Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Nie odchodzę z @pisorgpl. Zostaję w stowarzyszeniu @RozwojPlus" - oświadczyła Monika Pawłowska.

00:08

"Deklarację przyjęcia do PiS podpisałem wiele lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Dla ułatwienia publicznie dalej potwierdzam gotowość pracy dla naszej formacji politycznej. Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał o północy Piotr Mueller.

"Nasza praca musi uwzględniać prawo do mówienia szczerze, do rzeczowej dyskusji wewnątrz partii, ale też do otwartości na inne środowiska, które w przyszłości mogłyby ponownie głosować na naszą formację. Zamykanie się w wieży z kości słoniowej to ogromny błąd. Tylko tyle i aż tyle. Inaczej nie zdobędziemy ponownie wysokiego poparcia wyborców" - dodał.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
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