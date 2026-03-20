Złe wieści z Kataru, atak przy granicy z Polską, marszałek zmienia zdanie

Ataku Iranu na katarskie instalacje

1. Katar traci moce eksportowe

W wyniku irańskich ataków Katar stracił 17 procent potencjału eksportowego skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Roczne szkody szacuje się na 20 miliardów dolarów z tytułu utraconego dochodu - poinformował prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi. Dodał, że oznacza to, że dostawy do Europy i Azji są zagrożone.

2. Atak przy granicy z Polską

Rosjanie zaatakowali obiekt energetyczny w pobliżu Nowowołyńska na terenie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Miasto znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy Polski. Doszło również do zmasowanego ataku na inne ukraińskie miasta, w tym Lwów i Odessę.

3. Marszałek zmienia zdanie

Rano zapadła decyzja o zmianie podejścia do prezydenckiego projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych - przekazał w czwartek Patryk Michalski w "Newsie Michalskiego" w TVN24+, powołując się na swoje źródła.

Wcześniej Michalski informował, że marszałek Sejmu projekt odeśle. Z późniejszych informacji od źródeł wynikało, że projekt będzie szeroko konsultowany.

4. Łukaszenka uwalnia więźniów w zamian za zniesienie sankcji

Białoruś zwolniła 250 więźniów politycznych. Media podały nazwiska części uwolnionych. Nie ma wśród nich dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

Według portalu Nasza Niwa zwolnienie więźniów to efekt czwartkowych rozmów Alaksandra Łukaszenki z amerykańską delegacją pod kierownictwem Johna Coale'a, wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa.

5. Nawrocka leci do Waszyngtonu

Pierwsza dama USA Melania Trump organizuje w Waszyngtonie szczyt inicjatywy Fostering the Future Together [Razem na rzecz Przyszłości - red.] z udziałem przedstawicieli 45 krajów i 28 przedsiębiorstw technologicznych.

Na wydarzenie zaproszone są pierwsze damy i pierwsi dżentelmeni. Wśród krajów, z których zaproszono gości, wymieniona jest Polska. Według medialnych doniesień, do Waszyngtonu wybiera się pierwsza dama Marta Nawrocka.

Opracował Adam Styczek /akw