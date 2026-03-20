Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Złe wieści z Kataru, atak przy granicy z Polską, marszałek zmienia zdanie

shutterstock_2156231583
Ataku Iranu na katarskie instalacje
Źródło: TVN24
W wyniku irańskich ataków Katar stracił 17 procent potencjału eksportowego skroplonego gazu ziemnego. Rosjanie zaatakowali ukraiński obiekt energetyczny położony zaledwie kilka kilometrów od granicy Polski. Marszałek Włodzimierz Czarzasty w ostatniej chwili zmienił zdanie i zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji prezydenckiego projektu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 20 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Katar traci moce eksportowe

W wyniku irańskich ataków Katar stracił 17 procent potencjału eksportowego skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Roczne szkody szacuje się na 20 miliardów dolarów z tytułu utraconego dochodu - poinformował prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi. Dodał, że oznacza to, że dostawy do Europy i Azji są zagrożone.

Katar stracił 17 procent potencjału eksportowego skroplonego gazu ziemnego
Katar stracił 17 procent potencjału eksportowego skroplonego gazu ziemnego
Źródło: Shutterstock

2. Atak przy granicy z Polską

Rosjanie zaatakowali obiekt energetyczny w pobliżu Nowowołyńska na terenie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Miasto znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy Polski. Doszło również do zmasowanego ataku na inne ukraińskie miasta, w tym Lwów i Odessę.

Atak przy granicy z Polską. Doszło do pożaru
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak przy granicy z Polską. Doszło do pożaru

Świat

3. Marszałek zmienia zdanie

Rano zapadła decyzja o zmianie podejścia do prezydenckiego projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych - przekazał w czwartek Patryk Michalski w "Newsie Michalskiego" w TVN24+, powołując się na swoje źródła.

Wcześniej Michalski informował, że marszałek Sejmu projekt odeśle. Z późniejszych informacji od źródeł wynikało, że projekt będzie szeroko konsultowany.

"Niedoróbki", "braki formalne", zmiana w ostatniej chwili
Dowiedz się więcej:

"Niedoróbki", "braki formalne", zmiana w ostatniej chwili

4. Łukaszenka uwalnia więźniów w zamian za zniesienie sankcji

Białoruś zwolniła 250 więźniów politycznych. Media podały nazwiska części uwolnionych. Nie ma wśród nich dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

Według portalu Nasza Niwa zwolnienie więźniów to efekt czwartkowych rozmów Alaksandra Łukaszenki z amerykańską delegacją pod kierownictwem Johna Coale'a, wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa.

Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych. Są pierwsze nazwiska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych. Są pierwsze nazwiska

Świat

5. Nawrocka leci do Waszyngtonu

Pierwsza dama USA Melania Trump organizuje w Waszyngtonie szczyt inicjatywy Fostering the Future Together [Razem na rzecz Przyszłości - red.] z udziałem przedstawicieli 45 krajów i 28 przedsiębiorstw technologicznych.

Na wydarzenie zaproszone są pierwsze damy i pierwsi dżentelmeni. Wśród krajów, z których zaproszono gości, wymieniona jest Polska. Według medialnych doniesień, do Waszyngtonu wybiera się pierwsza dama Marta Nawrocka.

OGLĄDAJ: Tomasz Siemoniak w "Jeden na jeden"
Agata Adamek

Agata Adamek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Najważniejsze informacjeKatarKonflikt na Bliskim WschodzieWojna w UkrainieWłodzimierz CzarzastyBiałoruśMarta Nawrocka
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica