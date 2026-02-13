Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Prezydenckie weta, wstrząsający raport, awantura na przesłuchaniu

Karol Nawrocki
Marcin Gutowski o raporcie komisji diecezji sosnowieckiej
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania kolejnych ustaw. Diecezja sosnowiecka opublikowała raport na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich. Prokurator generalna USA odpowiadała na zarzuty tuszowania sprawy Jeffreya Epsteina. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 13 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Kolejne weta Nawrockiego

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki - oprócz podpisania ośmiu ustaw - odmówił podpisania ustawy uznającej mowę śląską za język regionalny oraz ustawy o rynku kryptoaktywów.

W opublikowanym przez kancelarię prezydenta oświadczeniu Nawrocki oznajmił, że szanuje i bardzo ceni tradycję, jak i kulturę Śląska. - Jest ona integralną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej, jednak faktów naukowych nie ustala się głosowaniem w Sejmie - powiedział.

2. Diecezja publikuje raport na temat wykorzystywania seksualnego

Zidentyfikowaliśmy 29 osób podejrzanych o wykorzystanie seksualne dzieci w diecezji sosnowieckiej - oświadczył przewodniczący Komisji "Wyjaśnienie i Naprawa". Jej przedstawiciele złożyli do prokuratury osiem zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Wśród sprawców i podejrzanych są duchowni, ale też organista czy katecheta. Skrzywdzonych zostało co najmniej 50 dzieci.

Dziennikarz "Czarno na Białym" Marcin Gutowski zwrócił uwagę, że nie padło żadne nazwisko nawet prawomocnie skazanego księdza. - Zgodnie z prawem ich nazwiska są publiczne. One zostały zanonimizowane w tym raporcie, jak powiedział przewodniczący, także ze względu na dobre imię tych sprawców - zaznaczył.

Gutowski podkreślił, że diecezja sosnowiecka jest pierwszą w Polsce, w której powstała tego typu komisja. - Jest to pewne światełko w tunelu i być może wysoko stawiamy poprzeczkę, ale należy wysoko stawiać poprzeczkę w tych sprawach i tu nie powinno być żadnej dyplomacji (...). Dzisiaj nie usłyszeliśmy nic konkretnego poza liczbami, które też nie są pełne - zaznaczył.

Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci
Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci

Katowice

3. Burza w Waszyngtonie

Prokurator generalna Pam Bondi stanęła przed Komisją Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, gdzie między innymi broniła się przed zarzutami tuszowania sprawy Jeffreya Epsteina i narażanie na szwank jego ofiar.

Ponad pięć godzin "wojowniczych zeznań", a w ich trakcie krzyki, kłótnie i obelgi, a wszystko to w obecności kilkunastu ofiar finansisty oskarżonego o przestępstwa seksualne – relacjonowały media.

"Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nieudaczniku". Burza w Waszyngtonie
"Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nieudaczniku". Burza w Waszyngtonie

Świat

4. Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier

Rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaproponowała uchylenie decyzji, w której Komisja Europejska zgodziła się na odblokowanie części unijnych funduszy dla Węgier. Według niej mogło to nastąpić jedynie wówczas, gdy wymagane reformy weszłyby w życie.

Fundusze dla Węgier zostały zablokowane w związku z naruszeniami rządów prawa. Zarzucano Budapesztowi uchybienia związane z niezależnością sądów, wolnością akademicką, ustawą o ochronie dzieci i prawem do azylu.

Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier

BIZNES

5. Polska poznała rywali w Lidze Narodów

W Brukseli odbyło się losowanie grup Ligi Narodów. Reprezentacja Polski, która po raz pierwszy w historii będzie grała w Dywizji B, zmierzy się Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz ze Szwecją. Pierwsze spotkania zaplanowano na 24-26 września.

W przypadku wygranej w swojej grupie Polacy awansują do Dywizji A, a drugie miejsce będzie oznaczało grę w barażach z trzecią drużyną z grupy z Dywizji A. Trzecie miejsce to z kolei baraże o utrzymanie w Dywizji B, a miejsce ostatnie będzie równoznaczne ze spadkiem do Dywizji C.

Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica