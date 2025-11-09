Kolejne kroki w sprawie Ziobry, podpis prezydenta, rekordowy czek Rybakiny

ZOBACZ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ
1. Do sprawy Zbigniewa Ziobry dołącza ABW
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o kolejnych krokach w związku z postanowieniem prokuratury o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry - wykonanie postanowienia zostało przekazane ABW.
"Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać" - dodał, zapowiadając, że "ciąg dalszy nastąpi".
2. Zmasowany atak na elektrownie na Ukrainie
Rosja przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę najsilniejszy od początku wojny na pełną skalę atak na elektrownie cieplne spółki Centrenerho - podała firma. Po zmasowanym ataku rakietowym i dronowym Ukraina doświadcza przerw w dostawach energii.
Spółka energetyczna eksploatuje dwie elektrownie cieplne: Trypilską w obwodzie kijowskim, zaopatrującą w prąd między innymi stolicę kraju, i Zmijiwską - w obwodzie charkowskim.
3. Podpis prezydenta w sprawie nominacji generalskich
Prezydent Karol Nawrocki mianował na stopnie generalskie jedenastu oficerów Wojska Polskiego, policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 11 listopada o godzinie 12 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
4. Orban się pochwalił. Jest jedno "ale"
Wbrew deklaracjom premiera Viktora Orbana Węgry nie zostały "bezterminowo" wyłączone z sankcji USA, a tylko na rok - przekazał Reuters, powołując się na Biały Dom. BBC, Euronews i AFP napisały, że Trump zrobił to, by wesprzeć Orbana przed wyborami w 2026 roku.
Jak ocenił Euronews, jest to "polityczne zwycięstwo dla Orbana, który zmierza do kwietniowych wyborów parlamentarnych w sytuacji, gdy gospodarka Węgier jest w tarapatach". "Niskie ceny energii mogą być decydującym czynnikiem podczas kampanii (wyborczej)" - zwrócono uwagę.
5. Prestiżowe zwycięstwo Jeleny Rybakiny
Jelena Rybakina z Kazachstanu pokonała liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0) w finale turnieju WTA Finals. Z Rijadu wyjedzie bogatsza o 5,235 miliona dolarów.
To rekordowa nagroda w historii oficjalnych rozgrywek tenisowych kobiet i mężczyzn.
Autorka/Autor: mjz/akw
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP