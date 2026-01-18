Groźby Trumpa, podpisanie umowy z Mercosur, rozdanie "europejskich Oscarów"

Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest Źródło: TVN24

1. Donald Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników

Donald Trump zapowiedział wdrożenie ceł na szereg europejskich państw, dopóki Stany Zjednoczone nie uzyskają pozwolenia na zakup Grenlandii. "Te cła będą opłacane do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego zakupu Grenlandii" - napisał w swoim serwisie Truth Social.

Amerykański prezydent w ostatnim czasie wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia przez Stany Zjednoczone Grenlandii, która formalnie należy do Danii. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO.

2. Umowa handlowa z Mercosur podpisana

Unia Europejska podpisała w sobotę w Asuncion umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych.

Podpis pod umową złożył w imieniu UE unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz.

3. Pożar w trakcie wesela

W miejscowości Targanice (Małopolska) wybuchł pożar w restauracji, w której odbywało się wesele. Około 100 osób ewakuowało się przed przybyciem strażaków. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Pożar w Targanicach Źródło: Małopolska Alarmowo/Facebook

4. "Europejskie Oscary" przyznane

W sobotę wieczorem zostały przyznane Europejskie Nagrody Filmowe 2026. Najważniejsza z nich - Europejski Film - trafiła do "Wartości sentymentalnej" w reżyserii Joachima Triera. Za muzykę do tego filmu nagrodę Europejska Muzyka otrzymała Hania Rani.

5. Ruszyło Australian Open

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Melbourne ruszył wielkoszlemowy turniej Australian Open. Biorą w nim udział także polscy tenisiści, między innymi Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

