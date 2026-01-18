Logo strona główna
Groźby Trumpa, podpisanie umowy z Mercosur, rozdanie "europejskich Oscarów"

Donald Trump przed wylotem do Michigan
Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział wdrożenie ceł na szereg europejskich państw, dopóki Stany Zjednoczone nie uzyskają pozwolenia na zakup Grenlandii. Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosurem. Przyznano Europejskie Nagrody Filmowe 2026. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 18 stycznia.

1. Donald Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników

Donald Trump zapowiedział wdrożenie ceł na szereg europejskich państw, dopóki Stany Zjednoczone nie uzyskają pozwolenia na zakup Grenlandii. "Te cła będą opłacane do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego zakupu Grenlandii" - napisał w swoim serwisie Truth Social.

Amerykański prezydent w ostatnim czasie wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia przez Stany Zjednoczone Grenlandii, która formalnie należy do Danii. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO.

Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników
Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników

Świat

2. Umowa handlowa z Mercosur podpisana

Unia Europejska podpisała w sobotę w Asuncion umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych.

Podpis pod umową złożył w imieniu UE unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz.

Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur
Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur

Świat

3. Pożar w trakcie wesela

W miejscowości Targanice (Małopolska) wybuchł pożar w restauracji, w której odbywało się wesele. Około 100 osób ewakuowało się przed przybyciem strażaków. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Pożar w Targanicach
Pożar w Targanicach
Źródło: Małopolska Alarmowo/Facebook

4. "Europejskie Oscary" przyznane

W sobotę wieczorem zostały przyznane Europejskie Nagrody Filmowe 2026. Najważniejsza z nich - Europejski Film - trafiła do "Wartości sentymentalnej" w reżyserii Joachima Triera. Za muzykę do tego filmu nagrodę Europejska Muzyka otrzymała Hania Rani.

"Europejskie Oscary" przyznane. Polka wśród nagrodzonych
"Europejskie Oscary" przyznane. Polka wśród nagrodzonych

Kultura i styl

5. Ruszyło Australian Open

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Melbourne ruszył wielkoszlemowy turniej Australian Open. Biorą w nim udział także polscy tenisiści, między innymi Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Wszystkie spotkania Australian Open na żywo i na żądanie w HBO Max oraz Playerze. Wybrane pojedynki także na antenach Eurosportu.

Australian Open 2026 oglądaj na żywo w Eurosporcie, HBO Max i Playerze >>>

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica