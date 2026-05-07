najważniejsze informacje Płonie puszcza, nakaz w sprawie sędziów TK, skazania po śmierci Kamilka

Gigantyczny pożar. Akcja gaśnicza w powiatach biłgorajskim, zamojskim i tomaszowskim Źródło: TVN24

1. Walka z pożarem

W powiecie biłgorajskim pożarem objętych jest około 500 hektarów Puszczy Solskiej, gdzie są między innymi rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody i tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Na ten moment nie ma decyzji dowodzących akcją o ewakuacji mieszkańców - uspokajał w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie Źródło: mł. asp. Krzysztof Pisz/Państwowa Straż Pożarna

2. Nakaz w sprawie sędziów TK

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące "powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego", których prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.

Marcin Dziurda, Anna Korwin Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski razem z Magdaleną Bentkowską oraz Dariuszem Szostkiem zostali 13 marca wybrani przez Sejm na obsadzenie wakatów w TK.

3. Skazania po śmierci Kamilka

Zapadł wyrok w głośnej sprawie Kamilka. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał Dawida B. za winnego znęcania się nad swoim dzieckiem oraz dziećmi swojej żony. Matkę sąd uznał za winną pomocnictwa mężowi w czynach, które doprowadziły do ciężkich obrażeń Kamilka skutkujących śmiercią dziecka.

Sąd skazał ojczyma zmarłego Kamilka na 25 lat pozbawienia wolności. Matka chłopczyka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności.

4. Za nami matury z języka obcego

Tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Znaczna większość - ponad 351 tysięcy osób - wybrała język angielski.

Po języku angielskim drugim najczęściej wybieranym językiem był w tym roku niemiecki. Egzamin z tego języka napisało ponad 3,5 tysiąca osób. Na trzecim miejscu znalazł się rosyjski - do matury z tego języka przystąpiło ok. 2,2 tysiąca zdających.

5. Nie żyje Ted Turner

W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, założyciel CNN. Amerykańska stacja potwierdziła informację o jego śmierci.

Przedsiębiorca był nie tylko "jedną z najpotężniejszych postaci w amerykańskich mediach", ale stał się także "jednym z czołowych działaczy na rzecz ochrony środowiska" - wspomina Reuters.

