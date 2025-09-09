Upadek francuskiego rządu, kłótnia w administracji Trumpa, Żurek reaguje w sprawie GetBack

Francois Bayrou na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

1. Upadek francuskiego rządu

Rząd premiera Francji Francoisa Bayrou nie uzyskał wotum zaufania. Oznacza to, że będzie musiał ustąpić. Skrajna prawica wzywa do przedterminowych wyborów.

Bayrou został powołany na stanowisko premiera w grudniu 2024 roku i był już piątym szefem rządu od czasu rozpoczęcia drugiej kadencji prezydenckiej Emmanuela Macrona w roku 2022.

Rząd premiera Francji Francoisa Bayrou nie uzyskał wotum zaufania Źródło: YOAN VALAT/PAP/EPA

2. Minister sprawiedliwości reaguje w sprawie afery GetBack

Waldemar Żurek żąda pilnej informacji od Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego na temat śledztwa wobec kontrolerów NIK, którzy zajmowali się aferą GetBack - ustalili reporterzy "Superwizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiada monitorowanie śledztw w sprawie GetBack.

3. Kłótnia w Białym Domu

Sekretarz finansów USA Scott Bessent wdał się w publiczną kłótnię ze swoim rywalem w administracji Donalda Trumpa, Billem Pulte'em i zagroził, że uderzy go w twarz za rzekome podważanie jego pozycji u prezydenta - donosi portal Politico.

Są to już kolejne doniesienia o gwałtownych kłótniach z udziałem Bessenta, który - według byłego doradcy Trumpa, Steve'a Bannona - miał również pobić się w Białym Domu z Elonem Muskiem.

4. Zagrożone immunitety

Parlament Europejski rozpoczął procedurę w sprawie uchylenia immunitetu trzem polskim europosłom - Grzegorzowi Braunowi, Danielowi Obajtkowi i Patrykowi Jakiemu.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola skierowała wnioski w ich sprawie do komisji prawnej.

5. Netanjahu wzywa Palestyńczyków do opuszczania miasta Gaza

Benjamin Netanjahu przemówił w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych do mieszkańców miasta Gaza. - Uciekajcie stamtąd - ostrzegł.

Oznajmił, że to, co do tej pory działo się w tym największym mieście Strefy Gazy, to dopiero "preludium" do głównego uderzenia armii.

