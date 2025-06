Zwycięstwo Nawrockiego, "plan awaryjny" Tuska, rząd techniczny Kaczyńskiego

Od Lizbony przez Berlin po Warszawę. Populistyczna prawica zmienia Europę Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24

1. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie

Kandydat PiS Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, uzyskując 50,89 procent głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 procent wyborców.

Trzaskowski w poniedziałek przed południem podziękował swoim wyborcom za oddane na niego głosy. Pogratulował także swojemu konkurentowi, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, wygranej. "Ta wygrana zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Szczególnie przy tak wyrównanym wyniku. Niech Pan o tym pamięta" - napisał w serwisie X Trzaskowski.

Późnym wieczorem odpowiedział mu Karol Nawrocki. "Polska to nasz obowiązek, a wybór głowy Państwa jest świętem demokracji, o którą bili się nasi przodkowie" - napisał.

2. Tusk mówi o "planie awaryjnym"

Premier Donald Tusk wygłosił przemówienie po zakończonych wyborach prezydenckich, w których wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki.

- Będziemy współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. Nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy - oświadczył szef rządu.

Powiedział, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany".

3. Kaczyński proponuje rząd techniczny

Potrzebujemy dzisiaj zupełnie innego rozwiązania - oznajmił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji w siedzibie swojej partii.

Zaproponował przy tym rząd techniczny i stwierdził, że "szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy by byli gotowi taki pomysł poprzeć".

4. Kolejna runda negocjacji w Stambule

W Stambule odbyła się druga runda negocjacji między Ukrainą i Rosją, w których pośredniczy Turcja.

Strony uzgodniły między innymi wymianę jeńców. Delegacja rosyjska przekazała Ukraińcom memorandum. Wysunęła żądania w zamian za zawieszenie broni. Wycofanie wojsk ukraińskich z czterech obwodów Ukrainy, częściowo okupowanych przez Rosję, jest jednym z warunków Kremla.

5. Sawicki z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego

Siatkarz Bogdanki LUK Lublin Mikołaj Sawicki miał pozytywny wynik testu antydopingowego. Kilka tygodni temu z zespołem wygrał PlusLigę, a próbka wskazująca na zażywanie niedozwolonych substancji została pobrana w trakcie finału.

- Chyba nie ma takiej opcji, aby odebrać tytuł. Nie zdarzyło się, aby cały klub był ukarany za to, że jeden zawodnik coś zażywał - mówi Eurosport.pl Sławomir Supa z PZPS.

