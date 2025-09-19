Prohibicja i rezygnacja, ogromna inwestycja i pakt, który może zmienić sytuację w regionie

Rada Warszawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy Źródło: TVN24

1. Prohibicja w Warszawie

W czasie sesji stołeczni radni decydowali o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu. Prezydent stolicy wycofał się z projektu mówiącego o wprowadzeniu prohibicji na terenie całego miasta. Zamiast tego, radni przyjęli stanowisko dotyczące pilotażu zakładającego wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu jedynie w Śródmieściu i na Pradze Północ.

W związku z wycofaniem wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego miasta z funkcji wiceprezydenta Warszawy zrezygnował Jacek Wiśnicki.

Posiedzenie rady Warszawy

2. Kimmel zdjęty z anteny

"Jimmy Kimmel Live", jeden z najpopularniejszych nocnych programów w Stanach Zjednoczonych, został zdjęty z anteny na czas nieokreślony. Do decyzji stacji ABC odniósł się prezydent Donald Trump, który określił to jako "wspaniałą wiadomość dla Ameryki". Powodem zawieszenia Kimmela jest wypowiedź dotycząca zabójstwa Charliego Kirka.

3. Pakt obronny Pakistanu i Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska i dysponujący bronią atomową Pakistan zawarły formalny pakt obronny, zobowiązujący obie strony do przyjścia sobie z pomocą w razie jakiejkolwiek agresji. Pakt ten może zmienić sytuację strategiczną w regionie - ocenia Reuters.

Zawarciu porozumienia towarzyszył szereg gestów w obu państwach, które miały dodatkowo je uhonorować, a w oficjalnych komunikatach podkreślano "braterstwo i islamską solidarność", mające od dekad łączyć Arabię Saudyjską i Pakistan.

4. Działania Żandarmerii Wojskowej w Choinach

Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona - poinformowano w komunikacie.

Wojsko przekazało, że dokładne oględziny obiektu zostaną przeprowadzone w piątek 19 września.

5. Nvidia inwestuje miliardy w Intela

Nvidia inwestuje pięć miliardów dolarów w Intela i zapowiada współpracę przy projektowaniu nowych chipów do komputerów i centrów danych.

To największe wsparcie dla amerykańskiego producenta od lat. Może zmienić układ sił w branży półprzewodników.

