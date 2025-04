Trump zmienia zdanie, incydent na wiecu Trzaskowskiego, marsz PiS

"Bo byłam ciekawa stanowiska Rafała Trzaskowskiego" Źródło: TVN24

Donald Trump wyłączył część produktów z ostatnich ceł. W stolicy Omanu Maskacie odbyło się w sobotę spotkanie delegacji władz Stanów Zjednoczonych i Iranu. Przez Warszawę przeszedł marsz organizowany przez PiS. Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do "próby ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 13 kwietnia.

1. Donald Trump zawiesza część ceł

Z listy artykułów objętych nowymi dwustronnymi cłami ogłoszonymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa wyłączono smartfony, komputery i inne urządzenia elektroniczne - wynika z obwieszczenia zamieszczonego w piątek wieczorem przez amerykański urząd celny CBP. Z ceł zwolniono też twarde dyski, procesory do komputerów i mikroczipy.

Ogółem z ceł wyłączonych zostało około 20 artykułów elektroniki i technologii, które są produkowane poza Stanami Zjednoczonymi, w tym smartfony, komputery, półprzewodniki, panele słoneczne czy ekrany LCD. Stanowią one największą część towarów importowanych do USA z Chin pod względem wartości.

Decyzja w sprawie urządzeń zapadła kilka dni po tym, gdy prezydent Trump zawiesił na 90 dni ogłoszone wcześniej cła wobec większości krajów i podniósł do 145 procent cła na towary z Chin.

2. Spotkanie delegacji USA i Iranu

W stolicy Omanu Maskacie zakończyło się w sobotę spotkanie delegacji władz Stanów Zjednoczonych i Iranu. Rozmowy miały dotyczyć dwustronnych relacji, a przede wszystkim przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.

Według AFP przez kilka minut przedstawiciele obu stron rozmawiali bezpośrednio w obecności gospodarza spotkania, ministra spraw zagranicznych Omanu Badra al-Busaidiego. Większość spotkania miała przebiegać w ten sposób, że każda delegacja przebywała w oddzielnym pomieszczeniu, a wiadomościami wymieniały się poprzez szefa omańskiej dyplomacji.

Na czele irańskiej delegacji stał minister spraw zagranicznych tego kraju Abbas Aragczi, a delegacji amerykańskiej przewodniczył specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Zapowiedziano, że w nadchodzącym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie. Według strony irańskiej, na którą powołała się AFP, sobotnie rozmowy upłynęły "w konstruktywnej atmosferze".

3. Marsz organizowany przez PiS

W sobotę ulicami stolicy przeszedł marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. Udział w nim wzięli m.in. kandydat na prezydenta Karol Nawrocki oraz szereg polityków PiS. Według Nawrockiego, to jest "wiosna Polaków, która poprowadzi nas do zwycięstwa".

4. "Próba ataku gazem" na Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski wystąpił w sobotę na wiecu w Bolesławcu. Jak poinformował później premier Donald Tusk, w czasie spotkania z mieszkańcami doszło "próby ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę". Policja przekazała, że na wiecu doszło do interwencji w związku z obraźliwymi słowami.

W rozmowie z tvn24.pl Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska poinformowała tvn24.pl, że bolesławieccy policjanci interweniowali podczas spotkania kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

5. 10 tysięcy dolarów dla mieszkańca Grenlandii

Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa projekt zaoferowania każdemu obywatelowi Grenlandii czeku na 10 tys. dolarów rocznie w ramach planu przejęcia kontroli nad tą duńską wyspą, do której przywiązuje duże znaczenie strategiczne - napisał dziennik "The New York Times".

Przedstawiciele administracji republikańskiej uważają, że koszt tej operacji może być sfinansowany z wpływów z wydobycia bogactw naturalnych występujących na tym terytorium, m. in. metali ziem rzadkich, miedzi, złota, uranu i ropy naftowej.