Żołnierze w Waszyngtonie, prezydent na trybunach, wypadek na A1

Prezydent USA wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Żołnierze Gwardii Narodowej w Los Angeles
Źródło: Reuters
Donald Trump zdecydował o wysłaniu do Waszyngtonu żołnierzy Gwardii Narodowej. W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski. Prezydent Karol Nawrocki pojawił się wśród kibiców na meczu Lechii Gdańsk. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 12 sierpnia.

1. Trump wysyła Gwardię Narodową do Waszyngtonu

Donald Trump zdecydował o wysłaniu do Waszyngtonu żołnierzy Gwardii Narodowej, aby "przywrócić prawo, porządek i bezpieczeństwo publiczne".

Prezydent USA poinformował też dziennikarzy, że przekazuje departament policji Waszyngtonu pod nadzór federalny. Donald Trump twierdzi, że stolica "została opanowana przez brutalne gangi".

Prezydent USA wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Prezydent USA wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

2. Karol Nawrocki na meczu Lechii z Motorem

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się wśród kibiców Lechii Gdańsk podczas meczu piłkarskiego z Motorem Lublin. Fani powitali prezydenta okrzykami "Karol Nawrocki!", wywiesili również transparent z jego sylwetką oraz napisem "Byłeś, jesteś, będziesz - zawsze kibicem Lechii".

Nawrocki przybywał w gronie sympatyków gospodarzy ponad sześć minut, a kiedy opuścił trybuny, Lechia straciła dwa gole.

Wieczór pełen wrażeń prezydenta w Gdańsku
Wieczór pełen wrażeń prezydenta w Gdańsku

EUROSPORT

3. Premier o KPO

W poniedziałek na konferencji w zakładach chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy premier Donald Tusk został zapytany, kiedy zostaną opublikowane wyniki audytu, którego przeprowadzenie zapowiedział rząd w sprawie środków z KPO.

- Sto procent odpowiedzialności za wieloletni bałagan spada na poprzedników, którzy zablokowali środki z Krajowego Planu Odbudowy - oświadczył premier. Jak przekonywał, dwuletnie opóźnienie spowodowało, że "szukano różnych sposobów", żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do polskich beneficjentów.

4. Wypadek i pożar w Rombarku

Trzy pojazdy ciężarowe oraz bus zderzyły się na wysokości miejscowości Rombark (Pomorskie) na autostradzie A1. W wyniku zderzenia doszło do pożaru, w którym zginęła jedna osoba.

Wypadek na A1 na wysokości miejscowości Rombark (woj. pomorskie)
Wypadek na A1 na wysokości miejscowości Rombark (woj. pomorskie)
Źródło: PSP Tczew

Na miejscu było 10 zastępów straży pożarnej. Były też spore utrudnienia na drodze.

5. Nie żyje Jerzy Dziewulski

W wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski - poinformował jego syn. Były oficer policji i antyterrorysta zmagał się z ciężką chorobą.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/PAP/EPA

