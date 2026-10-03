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Polska

Wysoka wygrana polskich piłkarzy, maksymalne ceny paliw, zbadano substancję na plaży w Ustce

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Od soboty obowiązują maksymalne ceny paliw
Miłosz Motyka o podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grzegorz Momot/PAP/EPA
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Piłkarska reprezentacja Polski wysoko wygrała z Rumunią. Wracają obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw. Zbadano substancję, która pojawiła się na plaży w Ustce. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć 3 października.

Zwycięstwo z Rumunią, kolejny mecz będzie bez Lewandowskiego

Polska wygrała w Warszawie z Rumunią 6:0 (1:0) w meczu 3. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. To najwyższe zwycięstwo Biało-Czerwonych od 5 września 2021 roku, kiedy pokonali San Marino 7:1. Trzy gole zdobył Robert Lewandowski, który powiększył dorobek w kadrze do 92 trafień.

Kapitan Biało-Czerwonych w pierwszej połowie meczu został ukarany żółtą kartką. Eliminuje go ona z występu w kolejnym spotkaniu kadry, z Bośnią i Hercegowiną.

Ogłoszono maksymalne ceny paliw

Wraca program Ceny Paliwa Niżej i wracają obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw. Od soboty do poniedziałku stacje będą mogły sprzedawać benzynę i olej napędowy po cenach, które nie mogą być wyższe niż wskazane w opublikowanym w piątek dokumencie.

Z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki wynika, że od 3 do 5 października 2026 roku (od soboty do poniedziałku włącznie) wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej: Pb95 - 6,73 za litr; Pb98 - 7,59 zł za litr; ON - 7,88 zł za litr.

Nowe informacje w sprawie egzekucji w USA

Skazana na karę śmierci Christa Pike jest w stanie krytycznym - poinformował jej adwokat. Kobieta podłączona jest do respiratora.

Prawnicy poinformowali również o okolicznościach, w jakich doszło do tej próby przeprowadzenia egzekucji. Funkcjonariusze więzienni mieli co najmniej siedem razy próbować założyć jej wenflon.

Zbadano substancję, która pojawiła się na plaży w Ustce

Urząd Morski w Słupsku otrzymał wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plaże na odcinku blisko 50 kilometrów. Czarne, lepkie grudki zostały zauważone w sobotę 26 września przez osoby spacerujące nad morzem w Ustce.

Laboratorium potwierdziło, że jest to substancja ropopochodna, ale nie udało się ustalić, czym dokładnie jest. Jak przekazała w piątek dyrektorka Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska, próbki trafiły ostatecznie do laboratorium w Gdańsku.

Europa sięgnie po rezerwy paliwa

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że europejskie państwa zgodziły się uwolnić "potężną ilość" oleju napędowego ze swoich rezerw. Stany Zjednoczone apelowały o to do sojuszników w Europie z powodu rosnących cen paliw. Członkowie grupy G7 potwierdzili, że uwolnią w sumie 100 milionów baryłek ropy.

Ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,40 dolara za galon.

Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
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Piłkarska reprezentacja PolskiCeny paliwUstkakara śmierciNajważniejsze informacje
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