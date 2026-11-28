Weto Nawrockiego, prokuratura o katastrofie smoleńskiej, śnieżyce na południu Polski
Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadza drugi próg do 150 tysięcy złotych i nową stawkę podatkową.
Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków - napisał minister finansów Andrzej Domański po wecie do ustawy o podatkach. - Głupota i krótkowzroczność - skomentował poseł KO Konrad Frysztak w TVN24. Według ministry edukacji Barbary Nowackiej weto uderzy w nauczycieli. Sprawę skomentował też premier Donald Tusk.
Prokuratura przedstawiła wnioski w sprawie katastrofy smoleńskiej
Według biegłych przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania samolotu - powiedział prokurator Przemysław Nowak. Dodał, że biegli wykluczyli wybuch.
Poseł PiS Antoni Macierewicz pod koniec wystąpienia podszedł do mikrofonu i zakłócał wypowiedź prokuratora Przemysława Nowaka.
Śnieżyce na południu Polski
Od czwartku nad południową Polską występują opady śniegu, miejscami intensywne. W Bielsku-Białej po śnieżycy na wielu drogach utworzyły się zatory. W Katowicach o poranku trzeba było pozbywać się z samochodów grubej warstwy białego puchu.
W wielu miastach na ulice wyjechały pługi śnieżne, ponieważ gromadząca się warstwa śniegu zagrażała bezpieczeństwu pieszych i kierowców. W Żorach (woj. śląskie) podczas odśnieżania doszło do niebezpiecznego zdarzenia - pług śnieżny wpadł do fontanny na rynku.
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Tusk o sprawie Kierwińskiego
Ponad dwie trzecie środków wpłaconych na kampanię wyborczą Marcina Kierwińskiego w 2023 roku pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej - wynika z ustaleń dziennikarzy "Czarno na białym" Grzegorza Łakomskiego, Dariusza Kubika i Karola Dejasa.
- Jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę - powiedział Donald Tusk, pytany o reportaż "Czarno na białym. Zaznaczył jednak, że obecnie "nie ma podstaw, aby stracić zaufanie" do szefa MSWiA.
Zażalenie na decyzję sądu w sprawie protestu przed TK
W czwartek wieczorem Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprzedłużeniu zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
"Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń - tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc - nie" - napisał prezydent Warszawy w serwisie X.
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Przez lata była odurzana przez własnego męża i gwałcona przez dziesiątki obcych mężczyzn. Sprawa Gisele Pelicot z francuskiego Mazan wstrząsnęła światem. W procesie uczestniczyło 51 oskarżonych, a na sali sądowej ich bliscy - matki, siostry, żony i córki. Dokument oddaje głos kobietom, które musiały zmierzyć się z prawdą o czynach swoich partnerów i członków rodzin.