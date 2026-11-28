Polska Weto Nawrockiego, prokuratura o katastrofie smoleńskiej, śnieżyce na południu Polski Oprac. Adam Styczek |

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę Źródło wideo: X/ Kancelaria Prezydenta RP Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadza drugi próg do 150 tysięcy złotych i nową stawkę podatkową.

Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków - napisał minister finansów Andrzej Domański po wecie do ustawy o podatkach. - Głupota i krótkowzroczność - skomentował poseł KO Konrad Frysztak w TVN24. Według ministry edukacji Barbary Nowackiej weto uderzy w nauczycieli. Sprawę skomentował też premier Donald Tusk.

Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Prokuratura przedstawiła wnioski w sprawie katastrofy smoleńskiej

Według biegłych przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania samolotu - powiedział prokurator Przemysław Nowak. Dodał, że biegli wykluczyli wybuch.

Poseł PiS Antoni Macierewicz pod koniec wystąpienia podszedł do mikrofonu i zakłócał wypowiedź prokuratora Przemysława Nowaka.

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Śnieżyce na południu Polski

Od czwartku nad południową Polską występują opady śniegu, miejscami intensywne. W Bielsku-Białej po śnieżycy na wielu drogach utworzyły się zatory. W Katowicach o poranku trzeba było pozbywać się z samochodów grubej warstwy białego puchu.

W wielu miastach na ulice wyjechały pługi śnieżne, ponieważ gromadząca się warstwa śniegu zagrażała bezpieczeństwu pieszych i kierowców. W Żorach (woj. śląskie) podczas odśnieżania doszło do niebezpiecznego zdarzenia - pług śnieżny wpadł do fontanny na rynku.

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Tusk o sprawie Kierwińskiego

Ponad dwie trzecie środków wpłaconych na kampanię wyborczą Marcina Kierwińskiego w 2023 roku pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej - wynika z ustaleń dziennikarzy "Czarno na białym" Grzegorza Łakomskiego, Dariusza Kubika i Karola Dejasa.

- Jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę - powiedział Donald Tusk, pytany o reportaż "Czarno na białym. Zaznaczył jednak, że obecnie "nie ma podstaw, aby stracić zaufanie" do szefa MSWiA.

Zażalenie na decyzję sądu w sprawie protestu przed TK

W czwartek wieczorem Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprzedłużeniu zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

"Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń - tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc - nie" - napisał prezydent Warszawy w serwisie X.

Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 27, 2026 Rozwiń Źródło: X

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