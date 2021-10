Pawłowice, Śląsk. Samochód osobowy zderzył się z autobusem. Nie żyje jedna osoba, co najmniej cztery są ranne

czytaj dalej

Dwóch 15-letnich chłopców wpadło do szybu windy na terenie tak zwanego zamku w Łapalicach (Pomorskie), obaj trafili do szpitala. Zamek w Łapalicach to samowola budowlana z lat 80. Budynek jest niedokończony. Formalnie obowiązuje tam zakaz wstępu, ale jest często łamany.