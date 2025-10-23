Logo strona główna
Polska

Paweł Śliz: nikt z nas nie wybiera się ani do KO, ani do PiS-u

Fakty po faktach
Paweł Śliz: nikt z nas się nigdzie nie wybiera
Źródło: TVN24
- Nikt z nas się nie wybiera ani do PiS-u, ani do Koalicji Obywatelskiej, ani do PSL-u - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Śliz. Wiceminister Jacek Karnowski (KO) ocenił natomiast, że 90 procent posłów Koalicji Obywatelskiej "na pewno zagłosuje" za zniesieniem dwukadencyjności w samorządach.

Gośćmi Anity Werner w czwartkowych "Faktach po Faktach" w TVN24 byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski (KO) oraz szef klubu parlamentarnego Polska 2050 Paweł Śliz.

Politycy mówili między innymi o doniesieniach o chęci przejęcia części posłów Polski 2050 przez Prawo i Sprawiedliwość, a także o nowym projekcie ustawy znoszącej dwukadencyjność w samorządach.

Śliz: wszyscy pozostają lojalnie w koalicji

Paweł Śliz był pytany o doniesienia, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza "wyjąć" z klubu część posłów Polski 2050, doprowadzając do rozpadu koalicji rządzącej.

- Ja słyszałem co chwilę, że nasi posłowie idą do kolegów z Koalicji czy do kolegów z PSL-u - odpowiedział. - Nikt z nas się nie wybiera ani do Koalicji Obywatelskiej, ani do PiS-u, ani do PSL-u - dodał, podkreślając, że przeniesienie się części posłów do innego klubu wewnątrz koalicji byłoby złamaniem porozumienia między klubami.

Jacek Karnowski i Paweł Śliz w "Faktach po Faktach".
Jacek Karnowski i Paweł Śliz w "Faktach po Faktach".
Źródło: TVN24

Następnie zapytano go o doniesienia dziennikarza Andrzeja Stankiewicza, według których Prawo i Sprawiedliwość prowadzi "nieformalny lobbying" wobec niektórych posłów, ponieważ - jak szacuje - do obalenia rządu wystarczyłoby pozyskać dziesięciu z 31 posłów Polski 2050.

- Podpowiem, że to nie tylko dziesięciu z Polski 2050 - odparł, po czym zaznaczył, że równie dobrze PiS mógłby próbować przekonać taką samą liczbę posłów Koalicji Obywatelskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Nikogo nie znajdą. Nikt nie odchodzi, wszyscy pozostają lojalnie w koalicji - zapewnił.

- Życzymy klubowi Polska 2050, żeby został cały. To byłby dla nas najlepszy scenariusz - komentował Jacek Karnowski.

Karnowski za zniesieniem dwukadencyjności. Polska 2050 przeciw

Gości "Faktów po Faktach" pytano również o projekt ustawy przywracającej dwukadencyjność w samorządach. - Jestem gorącym orędownikiem zniesienia dwukadencyjności, dlatego że to mieszkańcy małych miast, wsi i miasteczek mają prawo decydować, kto jest ich prezydentem, wójtem, burmistrzem - odparł Jacek Karnowski.

Wiceminister funduszy zauważył, że w ostatnich wyborach "zmieniło się około 38 procent prezydentów, burmistrzów i wójtów, a tylko 20 procent posłów". - Jeżeli jakiś mądrala na Wiejskiej mówi, że betonujemy scenę polityczną, to na pewno nie w tych wspólnotach lokalnych, tylko jeżeli już, w centrali - ocenił.

fpf 2
Jacek Karnowski o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach: jestem gorącym orędownikiem
Źródło: TVN24

Dopytany o to, czy takiego samego zdania jest cała Koalicja Obywatelska, Karnowski odpowiedział, że "na pewno 90 procent ugrupowania zagłosuje za zniesieniem dwukadencyjności". - Uważam, że zrobiliśmy dużą pracę, żeby przekonać klub Koalicji Obywatelskiej, że poszło to do pierwszego czytania i wszystkie kluby koalicyjne zagłosowały (za projektem - red.) - mówił.

Paweł Śliz powiedział natomiast, że Polska 2050 jest za utrzymaniem dwukadencyjności, jednak klub jest otwarty na rozmowy z koalicjantami. - Będziemy robić w tym zakresie szerokie rozmowy - dodał.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

