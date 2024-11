Poseł PiS o Pawle S.: jeśli ktoś wchodzi w układy z bodnarowcami, tylko zniszczy własną godność

- Jeśli ktoś z bodnarowcami wchodzi w konszachty, układy, to do niczego nie prowadzi - powiedział poseł PiS Paweł Szrot, odpowiadając na pytania o twórcę marki Red is Bad. Paweł S. jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.