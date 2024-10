Paczki z zapalnikami i trzy pożary. "Najgroźniejszy ujawniony w Polsce przykład rosyjskiej dywersji"

Płonąca ciężarówka pod Warszawą, groźne pożary w magazynie w Wielkiej Brytanii i na lotnisku w Niemczech, to - jak pisze "Gazeta Wyborcza" - rosyjska dywersja. Wskazuje, że w czterech wysłanych paczkach miała być elektryczna poduszka do masażu produkcji chińskiej, kosmetyki i erotyczne gadżety i dodaje, że jedna z nich zapaliła się w naczepie ciężarówki w Jabłonowie.

"To najgroźniejszy ujawniony w Polsce przykład rosyjskiej dywersji. Rosyjski sabotaż wszedł w nową fazę. Mówimy już nie o podpalaniu sklepów czy fabryk, ale o sprowadzeniu ryzyka katastrofy lotniczej" - mówią informatorzy "GW".

Elektryczna poduszka i pożary

"Elektryczna poduszka do masażu produkcji chińskiej, kosmetyki i erotyczne gadżety - zawartość czterech paczek nadanych w połowie lipca 2024 r. w Wilnie nie wyglądała podejrzanie. Dwie paczki przeszły szczegółową kontrolę na lotniskach, pracownicy skanowali je i otwierali. Nie odkryli zapalnika czasowego ukrytego w poduszce oraz łatwopalnej substancji w kosmetykach" - pisze "Gazeta Wyborcza".

Jak opisuje "GW", zanim paczka, od której zaczął się pożar na lotnisku, trafiła do kontenera, pracownicy prześwietlili ją skanerem. "Potem otworzyli ją i sfotografowali. W środku była czarna poduszka-masażer, tubki z kosmetykami i dwa erotyczne gadżety" - czytamy.

"Paczki nadano w Wilnie"

Jak pisze, śledztwo powierzono prokuratorowi Arturowi Kaznowskiemu z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej, który, wspierany przez funkcjonariuszy ABW, "ustala, że wszystkie cztery paczki nadano w Wilnie w połowie lipca". "GW" dodaje, że dwie paczki miały dotrzeć drogą lotniczą do Wielkiej Brytanii, a dwie do Warszawy. "To jedna z tych paczek zapaliła się w naczepie ciężarówki w Jabłonowie" - wskazuje.