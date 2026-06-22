Polska Order Zełenskiego dotarł do kancelarii prezydenta Oprac. Justyna Sochacka |

Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Rzecznik prezydenta poinformował podczas rozmowy z Polsat News, że Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

- Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera - dodał Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Leśkiewicz zaznaczył, że order, który został odznaczony Zełenski w 2023 roku, "nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny".

- Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu kancelarii prezydenta - powiedział.

Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy

W miniony piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". W sobotę Zełenski poinformował, że odesłał Nawrockiemu order.

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