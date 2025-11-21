Logo strona główna
Polska

Operacja "Horyzont" ruszyła. Co trzeba wiedzieć

Wiesław Kukuła | WARSZAWA KONFERENCJA MON MSWIA I SGWP
Gen. Wiesław Kukuła o celach operacji "Horyzont"
Piątek jest pierwszym dniem operacji "Horyzont", zorganizowanej po ostatnich aktach dywersji na kolei. Jaki jest jej cel i jak będzie przebiegała? Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła podkreśla, że "żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwu musimy poświęcać zdecydowanie więcej uwagi".

W związku z aktami dywersji, do których doszło w ubiegłym tygodniu na kolei, szefowie MON, MSWiA oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w środę zapowiedzieli operację "Horyzont". Prezydent podpisał postanowienie o użyciu wojska do pomocy policji w ramach operacji, ta rozpoczęła się dziś o północy i potrwa do 28 lutego 2026 roku.

Generał Kukuła o operacji "Horyzont"

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła podczas konferencji prasowej podkreślał, że "ostatnie wydarzenia są najlepszym dowodem, że żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwu musimy poświęcać zdecydowanie więcej uwagi". - Intencje Federacji Rosyjskiej pozostają niezmienne, a wydarzenia ostatnich tygodni wytyczają szeroki horyzont potencjalnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce - dodał. 

Gen. Kukuła mówił też, że "noc, stanowiąca naturalną zasłonę do tego typu działań, przez najbliższe tygodnie będzie bardzo długa". Przekazał, że "operacja 'Horyzont' będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa komponentu cyberprzestrzeni". Operacja dowodzona będzie przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Macieja Klisza. 

Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24

Operacja "Horyzont" - najważniejsze informacje

  • Do udziału w operacji zaangażowanych ma być nawet 10 tysięcy żołnierzy.
  • W operacji udział będą brali żołnierze z różnych rodzajów wojsk - w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych oraz funkcjonariusze służb podległych MSWiA, przede wszystkim z policji.
  • Wojska będą wydzielane do monitorowania tych miejsc, które zostaną uznane przez służby za wyjątkowo wrażliwe i wyjątkowo podatne, będą też na bieżąco reagować na doniesienia służb o możliwych zagrożeniach.
  • Priorytetem ma być monitorowanie najważniejszych węzłów komunikacyjnych.
  • Służby będą dozorować z powietrza, patrolować i demonstrować obecność.
  • W planie są również "aplikacje raportujące", z których będą mogli korzystać obywatele, oraz szkolenia dla pracowników instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Operacja "Horyzont" - cele

MON wśród głównych celów operacji wymienia:

  • wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez wspólne patrole;
  • ochronę infrastruktury
  • przeciwdziałanie aktom dywersji;
  • zwiększenie obecności służb w przestrzeni publicznej;
  • podnoszenie odporności społecznej na dezinformację.

"Wszyscy uczestniczymy w tym"

Generał broni Krzysztof Król, asystent szefa Sztabu Generalnego WP generała Wiesława Kukuły, w czwartek podkreślił, że wszyscy żołnierze muszą być i są przygotowani na wszelkiego rodzaju scenariusze. - To jest częścią naszego profesjonalizmu wojskowego - powiedział generał. Jak wskazał, w misję zaangażowane są - poza wojskiem - także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. - Wszyscy uczestniczymy w tym jako jedno państwo i instytucje mundurowe, zabezpieczając i przygotowując zabezpieczanie infrastruktury krytycznej - zaznaczył.

Siemoniak: to wejście na nowy etap
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siemoniak: to wejście na nowy etap

Patrole w krytycznych miejscach

Generał Król dodał, że w planach są również m.in. piesze patrole żołnierzy, wspólne z funkcjonariuszami innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. - Patrole będą nie tylko na samych szlakach, ale także na węzłach komunikacyjnych, i, jak myślę, także na niektórych dworcach - powiedział. Wskazał na przykład Francji i Belgii, które po tragicznych zamachach terrorystycznych rozmieszczały uzbrojonych żołnierzy w miejscach publicznych największych miast.

- Do pewnego stopnia nasza operacja będzie wyglądała w taki sposób. Musimy pokazać, że wojsko jest gotowe również do zapewnienia bezpieczeństwa tej krytycznej infrastruktury kolejowej, a także drogowej - powiedział generał. - Musimy być po prostu widoczni. Ta widoczność jest także elementem całej tej operacji, ponieważ jej celem jest przede wszystkim zapobieganie i odstraszanie ewentualnych terrorystów finansowanych i motywowanych przez naszych adwersarzy ze wschodu, żeby nie dopuszczać do jakichkolwiek ataków na naszą infrastrukturę - zaznaczył gen. Król.

Linie kolejowe w Polsce
Linie kolejowe w Polsce
Źródło: Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz/PAP

Tysiące żołnierzy przy kolei?

Rzecznik Sztabu Generalnego WP płk Marek Pietrzak zwrócił uwagę, że rozpoczęcie operacji "Horyzont" nie oznacza, że od piątku na dworcach i w innych miejscach przy kolei pojawią się tysiące uzbrojonych żołnierzy. Jak tłumaczył, misja została zaprojektowana w taki sposób, by wykonać ją jak najefektywniej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska
"Ponad wszelką wątpliwość kolejne ataki zostały już przygotowane". Co możemy zrobić?

"Ponad wszelką wątpliwość kolejne ataki zostały już przygotowane". Co możemy zrobić?

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

