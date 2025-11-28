Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Podzielili się osobistą historią, ale nie tylko. "To nadal niekończąca się praca"

Bez kitu
Leonowicz: były trudne momenty
Źródło: TVN24
Tytuł "Partnerstwo" został bardzo świadomie wybrany, nie mówi tylko o relacji męsko-damskiej - powiedziała aktywistka, przedsiębiorczyni Olga Leonowicz, tłumacząc, o czym jest jej najnowsza książka, współtworzona z byłym ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim. - Ta książka stanowi list miłosny, który pokazuje rzeczywiste relacje między Amerykanami oraz Polakami - podkreślił dyplomata.

"Partnerstwo" to książka autorstwa aktywistki i przedsiębiorczyni Olgi Leonowicz oraz byłego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego. To zapis historii ich relacji, ale też wspólnej misji w kształtowania partnerstwa nie tylko w życiu osobistym, lecz także w dyplomacji.

"Partnerstwo", autorstwa Olgi Leonowicz i Marka Brzezinskiego
"Partnerstwo", autorstwa Olgi Leonowicz i Marka Brzezinskiego

O wyzwaniach, które przed nimi stanęły i budowaniu relacji w otoczeniu trudnej sytuacji geopolitycznej mówili w "#BezKitu" w TVN24. - Partnerstwo jest bardzo wielowymiarowe i tytuł książki został bardzo świadomie wybrany, nie mówił tylko o relacji męsko-damskiej, ale o partnerstwie budowanym w trudnych czasach z politykami i z organizacjami pozarządowymi, wiele płaszczyzn w tym partnerstwie się mieściło - mówiła Leonowicz.

Jak dodała, "miłość i związek pomagały". - Mamy absolutnie wspólne wartości, więc byliśmy bardzo zjednoczeni w potrzebie działania i odpowiadaniu na to, co się działo - kontynuowała. Brzezinski był ambasadorem USA w Polsce, gdy w Ukrainie wybuchła pełnoskalowa rosyjska agresja.

Brzezinski: dzięki temu jesteśmy lepsi i silniejsi
Źródło: TVN24

Leonowicz: były trudne momenty

Leonowicz angażuje się w inicjatywy związane z walką o równość płci oraz wzmacnianiem roli kobiet w społeczeństwie. W TVN24 wspomniała o tym, z jakimi stereotypami musiała się zmierzyć jak partnerka amerykańskiego ambasadora. - Tak, były takie trudne momenty, ale one bardzo mi pokazały różnice kulturowe i ile jest do zrobienia w Polsce - przyznała. 

Przytoczyła też przykład. - To nadal jest praca niekończąca się, nawet wczoraj uczestniczyliśmy w jednym z wywiadów, gdzie pan redaktor rozpoczął pytaniem do mnie i sobie myślę: dobrze, no praca domowa odrobiona, przeczytał książkę, chciał mnie uhonorować, ale pytanie brzmiało: jak to jest być polską dziewczyną, która wpada w ramiona amerykańskiego ambasadora - mówiła. 

Jej zdaniem to ukazuje skalę "schematów i starego sposobu myślenia o kobietach w Polsce o tym, że kobieta musi wpaść w ramiona ambasadora". - Nie musi, może być silną kobietą mówiącą swoim głosem, która chce coś zmieniać i działać - podkreśliła.

Olga Leonowicz i Mark Brzezinski
Olga Leonowicz i Mark Brzezinski
Źródło: TVN24

Brzezinski: dzięki temu jesteśmy lepsi i silniejsi

Brzezinski mówił też o długiej drodze, jaką ich relacja musiała przejść. Po raz pierwszy spotkali się w 2002 r. w Waszyngtonie, gdy Leonowicz odbywała staż w polskiej ambasadzie. Ich drogi połączyły się ponownie, gdy został ambasadorem USA w Warszawie.

- Stworzyliśmy partnerstwo. I to jest jedna z rzeczy, którą chcieliśmy podzielić się w książce. Nasza osobista historia. Bo myślę, że w życiu nie ma prostej drogi, jest pełna wybojów. I przeżyliśmy to również. I szczerze mówiąc, jesteśmy lepsi i silniejsi dzięki temu - powiedział.

- Ta książka stanowi list miłosny, który pokazuje rzeczywiste relacje między Amerykanami oraz Polakami. Otwierają się drzwi do ambasady i w tych drzwiach mówi się: wejdźcie, jesteście naszymi przyjaciółmi. Ambasada to nie jest jakaś enigma - dodał.

- 20 lat temu rozpoczęliśmy wspólną podróż. Rozpoczęła się moja praca w ambasadzie, rozpoczęło się nasze partnerstwo. Staraliśmy się realizować różne specjalne inicjatywy w Polsce. Wykorzystywać platformę ambasady amerykańskiej po to, żeby działać w różnych obszarach. Na przykład w kwestii równości płci, angażowania młodych ludzi, wprowadzania do ambasady nowych ludzi - wymieniał dyplomata. - Jestem tak bardzo dumny z tego, że udało nam się to osiągnąć - podkreślił.

Wspomniał też o swoim aktywnym udziale w warszawskiej Paradzie Równości. - Powiedziałem wtedy trzy słowa: Ameryka świętuje równość. Wszyscy ludzie muszą być traktowani w sposób sprawiedliwy i równy. Nie było wątpliwości, czy aktywnie wspierać tego typu przedsięwzięcia - zaznaczył były ambasador.

OGLĄDAJ: Chętnie spotka się z prezydentem. "Za dużo jest we mnie, jako ojcu, emocji, żebym zostawił tę sprawę"
pc

Chętnie spotka się z prezydentem. "Za dużo jest we mnie, jako ojcu, emocji, żebym zostawił tę sprawę"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Mark BrzezinskiUSA
Czytaj także:
imageTitle
Polacy od zwycięstwa rozpoczęli walkę o mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Lider nie do poznania. Popis drużyny Goncalo Feio
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "fatalnej kombinacji"
Polska
imageTitle
Sponsor Barcelony budzi wątpliwości. Klub odcina się od kryptowaluty
EUROSPORT
Rubio
"Nietypowa nieobecność". Doniesienia o planach Rubio
Świat
Odkrycia w kamienicy na Saskiej Kępie
Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki
WARSZAWA
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
BIZNES
imageTitle
Zapłacił za lanie od Rakowa. Rapid wyrzucił trenera
EUROSPORT
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
METEO
shutterstock_1989384944
6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika
Świat
Krzysztof Gawkowski
"Nie chce mi się wierzyć". Wicepremier o możliwym kroku Nawrockiego
Polska
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
BIZNES
Serhij Kysłycia (w prawej) i Andrij Jermak podczas niedzielnych negocjacji w Genewie
Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie. Zełenski: chcę, by nie było plotek ani spekulacji
Świat
Mgła
Najpierw mgły, później groźna szklanka na drogach
METEO
45 min
pc
Chętnie spotka się z prezydentem. "Za dużo jest we mnie, jako ojcu, emocji, żebym zostawił tę sprawę"
#BezKitu
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
BIZNES
imageTitle
Problemy tylko do przerwy. Polki dobrze zaczęły mistrzostwa świata
EUROSPORT
Naturalny plac zabaw w Parku Bródnowskim
Kłody i pieńki w ogniu krytyki. "Wygląda jak wybieg dla psów, a nie plac zabaw dla dzieci"
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Prezydent "apeluje" do marszałka Sejmu. Chodzi o 13 projektów ustaw
Polska
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
METEO
Karol Nawrocki na Zamku Praskim
"Prezydent uprawia gangsterkę polityczną"
Polska
imageTitle
Tak będą skakać w sobotę. Nowy plan Pucharu Świata w Ruce
EUROSPORT
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
BIZNES
Lektor Jarosław Łukomski
Pierwszy taki proces w Polsce. "Usłyszał się" w reklamie szamba
Fakty
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
METEO
imageTitle
Znamy drabinkę UK Championship. Terminarz pierwszej rundy
EUROSPORT
Policjanci odnaleźli skradzionego kota
Kradzież kota wartego 12 tysięcy złotych
WARSZAWA
Zabieg chirurgiczny
Wypisał pacjentkę, zmarła w domu. Lekarz skazany
Rzeszów
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem (zdjęcie z 6 sierpnia 2025 r., Kreml, Moskwa)
Kawy słodzić już nie trzeba
Tatiana Serwetnyk
Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja popełniła kryminalny błąd
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica