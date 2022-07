Wracali z pokazów ratownictwa, usłyszeli wołanie o pomoc

Woda to żywioł, a przyroda potrafi zaskoczyć swoją nieprzewidywalnością i trudnościami, jakie trudno zaplanować. Dlatego pamiętajmy, żeby wybierając się np. na spływ kajakowy, mierzyć siły na zamiary i nie przeceniać własnych umiejętności. Zadbajmy tez o to, aby zawsze mieć przy sobie gotowy do użycia telefon komórkowy, by w chwili zwątpienia lub zagrożenia, móc z niego skorzystać. Pamiętajmy też, że policjanci sa po to, by chronić i pomagać. Dlatego nie straszmy dzieci policją i nie mówmy im, że "jak będziesz niegrzeczny, to policjant cię zabierze”. Uczmy dzieci, że gdy zobaczą policjanta, czy to na środku ulicy, w tłumie ludzi na rynku, czy na środku jeziora, to właśnie do niego pierwszego mają zwrócić się o pomoc, jeżeli taka będzie im potrzebna.