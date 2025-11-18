Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Okrzyki "Precz z komuną!" w Sejmie. Kaczyński zapytany o przeszłość własnych posłów

Jarosław Kaczyński przed głosowaniem ws. nowego marszałka Sejmu
Prezes PiS komentuje zarzuty o hipokryzję swojej partii w świetle zarzutów o komunistyczną przeszłość Włodzimierza Czarzastego
We wtorek przed wyborem Włodzimierza Czarzastego na fotel marszałka Sejmu posłowie PiS zaczęli skandować: "Precz z komuną!" i ostentacyjnie opuścili salę posiedzeń. Jarosław Kaczyński na sejmowych korytarzach odniósł się do zarzutów, jakoby jego partia wybiórczo traktowała komunistyczną przeszłość posłów, w zależności do tego, czy należą do PiS, czy nie.

Prezes PiS został zapytany na korytarzach sejmowych o przeszłość posłów swojej partii, między innymi Stanisława Piotrowicza, Andrzeja Kryże, Wojciecha Jasińskiego czy Krzysztofa Czabańskiego. Wszyscy czterej mają komunistyczną przeszłość.

- O jego działalności w stanie wojennym to po prostu nie wiem, ale to, że ktoś miał fatalnego ojca, to jeszcze nie rozstrzyga - powiedział Jarosław Kaczyński o Andrzeju Kryże. Ojciec Andrzeja Kryżego był sędzią wojskowym odpowiedzialnym za represje stalinowskie.

Indagowany o prokuratora w stanie wojennym Stanisława Piotrowicza, Kaczyński odparł, że "pan Piotrowicz jako prokurator kilka osób wypuścił z więzienia".

Z kolei "ani pan Czabański, ani pan Jasiński, poza tym, że rzeczywiście byli w PZPR-ze, niczego złego nie zrobili", ocenił Kaczyński.

"Mówią o nas najróżniejsze rzeczy"

Kaczyński został również zapytany przez reporterkę sejmową TVN24, czy nie uważa, że zachowanie jego partii ociera się o hipokryzję. - Mówią o was teraz, że jak wasz komuch, to dobry, a cudzy, to zły - powiedziała Agata Adamek.

- O nas mówią najróżniejsze rzeczy, my tego w ogóle nie możemy brać pod uwagę. Jeżeli pani bierze to pod uwagę, to, mówiąc krótko, współczuję pani - odparł Jarosław Kaczyński.

We wtorek politycy PiS wyrazili sprzeciw wobec objęcia przez Włodzimierza Czarzastego stanowiska marszałka Sejmu, zarzucając mu, między innymi, członkostwo w PZPR i postawę w czasach Polski Ludowej. W trakcie prezentacji jego kandydatury zaczęli skandować: "Precz z komuną!", po czym ostentacyjnie wyszli z sali sejmowej.

"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej
Dowiedz się więcej:

"Precz z komuną!". Okrzyki i nagłe wyjście posłów PiS z sali plenarnej

OGLĄDAJ: Sędzia z komunistyczną przeszłością
pc

Sędzia z komunistyczną przeszłością

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
Czytaj także:
Do kwalifikacji wojskowej
Kwalifikacja wojskowa. Co trzeba o niej wiedzieć
Maciej Wacławik
shutterstock_2378112881
Tajlandia zmienia zdanie w sprawie sprzedaży alkoholu
BIZNES
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
BIZNES
Pomoc dotarła na czas
Senior zaginął na grzybach. Znaleziono go 43 kilometry od domu
Poznań
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
WARSZAWA
Synagoga w Czarnym Dunajcu
W synagodze powstanie dom pamięci. Radni zgodzili się w "głosowaniu ostatniej szansy"
Kraków
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
WARSZAWA
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
METEO
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_01
Rosyjski korpus w Afryce. "Broni wszędzie i zawsze interesów" Moskwy
Świat
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Były premier Rosji i znany ekonomista uznani za "ekstremistów i terrorystów"
Świat
Eswatini, Mbabane
Afrykańskie państwo przyznało się do przyjmowania deportowanych z USA za pieniądze
Świat
tory shutterstock_137977700_1
Wykolejony ukraiński wagon koło granicy
Lublin
pap_20241008_0QS
Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku
BIZNES
Jarosław Kaczyński
"Komuniści dzielą się na swoich i obcych". Kaczyński wychodzi z sali
Polska
Incydent na torach kolejowych
Trzeci stopień alarmowy. Jakie będą kolejne kroki?
Polska
Byli dyrektorzy Lasów Państwowych przed sądem
Byli dyrektorzy przed sądem. Chodzi o fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego
Szczecin
Hołownia
Nowa rola Szymona Hołowni
Polska
imageTitle
Sochan po raz pierwszy w Eurosporcie. Kiedy mecz drużyny Polaka?
EUROSPORT
2025-11-18T055832Z_2_LWD276118112025RP1_RTRWNEV_C_2761-TAIWAN-SECURITY-0001
Co robić w razie ataku? Instrukcja trafi do każdego domu
Świat
Skan obrazu radiologicznego ludzkiego mózgu
Od nadciśnienia do glejaka. Tajemnica leku znanego od 70 lat
Zdrowie
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
WARSZAWA
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
BIZNES
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria jednej piątej internetu. Spore utrudnienia również w Polsce
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica