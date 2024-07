W piątek Sejm w głosowaniu zgodził się na uchylenie immunitetu posła Marcina Romanowskiego, zatrzymanie go i aresztowanie. Dzień później Romanowski był w Częstochowie , gdzie na Jasnej Górze wziął udział w pielgrzymkowej mszy zorganizowanej przez Radio Maryja, a prowadzonej przez Tadeusza Rydzyka . Rydzyk wezwał w jej trakcie do modlitwy za posła Suwerennej Polski i byłego wiceministra sprawiedliwości.

Bartoszewski: należy się modlić za każdego

Bosacki: bronią się, bo wiedzą, że te zarzuty są poważne

- Wszędzie pieniądze szły dla krewnych i znajomych PiS-owskiego królika. I teraz to zasłanianie się patriotyzmem i Bogiem, to jest to, co mówił Sałtykow-Szczedrin, czyli "jak dużo mówią o patriotyzmie, to znaczy, że dużo nakradli". I taka jest ta sytuacja - dodał. - Oni się bronią, bo wiedzą, że te zarzuty są poważne, a ojciec Rydzyk ich dlatego broni, że sam dostał od poprzedniej władzy ponad 400 milionów złotych - stwierdził Bosacki.