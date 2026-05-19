Ogromne pieniądze dla myśliwych. Czy taka walka z ASF ma sens?

"Afrykański pomór świń (czyli ASF - red.) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 procent" - czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wirus pojawił się w Polsce w 2014 roku; od tego czasu spowodował ogromne straty w hodowlach. Według danych publikowanych przez Polski Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej po stronie hodowców bilans strat do 2024 roku wynosił od 8,5 do 9,8 miliarda złotych. "W tym roku będzie to kolejne około 1,5 mld zł" - szacowano w 2025 roku. Dalej czytamy: "Łączny ciężar finansowy dla budżetu centralnego wynosi dziś (2025 rok - red.) 9,4 miliarda złotych. To suma porównywalna z rocznym budżetem całego Ministerstwa Rolnictwa".

Jednym ze sposobów walki z ASF ma być od ponad dekady masowy odstrzał dzików, które przenoszą wirusa. Ale czy rzeczywiście jest?

Drastyczne polowania

Według danych GUS jeszcze w 2015 roku w Polsce żyło prawie 265 tysięcy dzików, w 2020 roku było ich nieco ponad 75 tysięcy, a w zeszłym roku - mniej niż 60 tysięcy. To dane szacunkowe, nie obejmują liczby dzików bytujących w miastach.

We wrześniu 2024 roku Państwowa Rada Ochrony Przyrody w sporządzonej opinii na temat Krajowego planu działania dotyczącego walki z ASF (nazwa skrócona) upubliczniła informację: od marca 2019 roku do końca lutego 2023 roku w całej Polsce zabito ponad 1 milion 316 tysięcy dzików.

Postanowiliśmy uzupełnić tę informację o dane z lat 2023-2026. O liczby zapytaliśmy w dwóch resortach, bo w Polsce odstrzały dzików dzielą sią na "planowe" i "sanitarne". Dane dotyczące tych pierwszych podaje GUS, a są agregowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Informacje o odstrzałach sanitarnych zbiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

