"Nie ma równych i równiejszych. Niech się nie mazgają, niech wezmą się do roboty"

Później rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN w Marcinem Wroną. Był pytany między innymi o decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła w czwartek sprawozdanie z kampanii wyborczej komitetu PiS . Wiąże się to ze stratami pieniężnymi z dotacji i subwencji. Ta decyzja nie jest ostateczna. Partia może się odwołać do Sądu Najwyższego.

Kosiniak-Kamysz: nie ma równych i równiejszych

Na uwagę, że politycy PiS zarzucają, że taka decyzja oznacza niszczenie demokracji lub ma osłabić opozycję przez wyborami prezydenckimi, szef MON podkreślił, że kiedy PSL ucierpiał finansowo po odrzuceniu sprawozdania, to "nikt nie płakał wtedy, nikt nie mówił, że to jest koniec demokracji, że to jest białoruski standard, przeszło to bez większego echa".