Ograniczenia, nakazy i zakazy w "nowej normalności". Jest projekt rozporządzenia

Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący "ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii". Precyzuje on między innymi, w jakich sytuacjach dalej trzeba będzie zakrywać usta i nos, w jaki sposób będzie można poruszać się komunikacją miejską i kiedy będziemy zwolnieni z obowiązku zachowywania dwumetrowego dystansu. Do piątku do godziny 12 można przekazywać drogą elektroniczną swoje uwagi do tego projektu.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę o szczegółach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19. Przewiduje on między innymi zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz zniesienie limitu osób w sklepach i punktach gastronomicznych.

W czwartek na rządowych stronach został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie. Pełna nazwa dokumentu brzmi: "Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - konsultacje robocze".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do piątku do godziny 12 na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl można przesyłać do niego swoje uwagi.

Z zachowania obowiązku dwóch metrów dystansu zwolnione mają być "osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące"

W projekcie mowa jest między innymi o zasadach przemieszczania się. Do odwołania zachowany jest obowiązek zachowania w przestrzeni publicznej dwumetrowego dystansu od drugiej osoby. Tylko jeżeli utrzymamy taką odległość, nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa. Zwolnieni z obowiązku zachowania dystansu będziemy w sytuacji, kiedy utrzymanie go nie będzie możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13. roku życia lub nad osobą niepełnosprawną. Obowiązek ten nie będzie też dotyczył osób "wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących".

Projekt opisuje również zasady poruszania się transportem zbiorowym. Zgodnie z nim jednym środkiem komunikacji będzie można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa liczby miejsc siedzących albo 30 procent liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 procent miejsc siedzących.

Konferencja premiera w sprawie kolejnego etapu znoszenia obostrzeń TVN24

Sytuacje, w których dalej trzeba będzie zakrywać usta i nos

Projekt rozporządzenia precyzuje, w jakich sytuacjach będziemy musieli w dalszym ciągu zakrywać usta i nos, a w jakich będziemy z tego zwolnieni.

Obowiązek zakrywania nosa dalej będzie obowiązywać w komunikacji miejskiej, urzędach, sklepach, punktach usługowych, na drogach i placach, w parkach oraz kościołach. Maseczek nie trzeba będzie nosić między innymi w sytuacji, kiedy samochodem będzie jechała jedna osoba lub będą podróżowały osoby wspólnie ze sobą mieszkające lub gospodarujące, w przypadku uprawiania sportu, czy przebywania w lesie.

Wznowienie działalności instytucji kultury

Projekt zakłada również wznowienie działalności instytucji kultury od 6 czerwca. Dotyczy to m.in. kin w pomieszczeniach zamkniętych i teatrów pod warunkiem przestrzegania wskazanego w projekcie reżimu sanitarnego. Liczba widzów powinna być ograniczona do 50 procent liczby miejsc na widowni. Uczestnicy i widzowie mają też obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zasady działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej

W projekcie rozporządzenia mowa jest także o tym, że prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia braku udziału publiczności i maksymalnie 150 uczestników. Limit uczestników nie dotyczy m.in. pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, jak również rozgrywek ligowych w piłce nożnej i żużlu w klasach rozgrywkowych wskazanych w rozporządzeniu. Dla basenów, siłowni, klubów i centrów fitness oraz organizacji obozów sportowych wytyczne określi Główny Inspektor Sanitarny.

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP, gov.pl