Polska Odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Andrzej Domański: ta decyzja będzie miała pewne skutki gospodarcze Filip Czerwiński |

Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Andrzej Domański: ta decyzja będzie miała skutki gospodarcze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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W piątek prezydent zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

- Uważam, że ta decyzja to bardzo poważny błąd pana prezydenta. To jest decyzja, która osłabia międzynarodową pozycję Polski. Będzie miała, myślę, również pewne implikacje, skutki gospodarcze. I na koniec jeszcze, to jest decyzja, z której cieszy się Rosja - skomentował w "Faktach po Faktach" TVN24 minister finansów.

"Bardzo zły moment na taką decyzję"

W ocenie Domańskiego trudno będzie wytłumaczyć naszym zagranicznym partnerom, dlaczego ten order odbierany jest w momencie, kiedy Ukraina walczy z Rosją. - To bardzo zły moment na taką decyzję i dlatego moja reakcja wczoraj była negatywna - mówił. Przypomniał o konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Ma się ona odbyć 25-26 czerwca w Gdańsku.

- Powinniśmy deeskalować napięcia, szukać porozumień i nie podejmować decyzji, z których cieszy się nasz wspólny wróg, jakim z całą pewnością jest Rosja - zaznaczył minister.

Jak powiedział gość programu, według jego wiedzy prezydent nie konsultował tej decyzji z nikim z rządu. - Chcemy budować silną, bezpieczną Polskę i także silną polską gospodarkę. I, niestety, w tej chwili takie decyzje, jakie podejmuje pan prezydent, temu w żaden sposób nie służą - przekonywał.

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