Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Andrzej Domański: ta decyzja będzie miała pewne skutki gospodarcze

|
Order Orła Białego
Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Andrzej Domański: ta decyzja będzie miała skutki gospodarcze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Minister finansów Andrzej Domański ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24, że decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego to poważny błąd prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zdaniem będzie ona miała skutki gospodarcze i osłabi pozycję Polski.

W piątek prezydent zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

- Uważam, że ta decyzja to bardzo poważny błąd pana prezydenta. To jest decyzja, która osłabia międzynarodową pozycję Polski. Będzie miała, myślę, również pewne implikacje, skutki gospodarcze. I na koniec jeszcze, to jest decyzja, z której cieszy się Rosja - skomentował w "Faktach po Faktach" TVN24 minister finansów.

"Bardzo zły moment na taką decyzję"

W ocenie Domańskiego trudno będzie wytłumaczyć naszym zagranicznym partnerom, dlaczego ten order odbierany jest w momencie, kiedy Ukraina walczy z Rosją. - To bardzo zły moment na taką decyzję i dlatego moja reakcja wczoraj była negatywna - mówił. Przypomniał o konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Ma się ona odbyć 25-26 czerwca w Gdańsku.

- Powinniśmy deeskalować napięcia, szukać porozumień i nie podejmować decyzji, z których cieszy się nasz wspólny wróg, jakim z całą pewnością jest Rosja - zaznaczył minister.

Jak powiedział gość programu, według jego wiedzy prezydent nie konsultował tej decyzji z nikim z rządu. - Chcemy budować silną, bezpieczną Polskę i także silną polską gospodarkę. I, niestety, w tej chwili takie decyzje, jakie podejmuje pan prezydent, temu w żaden sposób nie służą - przekonywał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
58 min
krwawe trofeum nosorozec
"Absolutnie przerażający widok". Tu kończy się polowanie
Udostępnij:
Tagi:
Andrzej DomańskiWołodymyr ZełenskiKarol NawrockiUkrainaRządPrezydent RPDyplomacja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
GettyImages-2282522453
Rehabilitacja Holendrów. Szwedzi zdemolowani
EUROSPORT
Burza, piorun, błyskawica
Więcej czerwonych alarmów. IMGW ostrzega
METEO
Zalane Bielany Wrocławskie
Gwałtowne burze nad Polską. Zalania we Wrocławiu
METEO
Dariusz Równicki
Wydano list gończy za nożownikiem z Mierzawy
Kielce
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Błyska się w pięciu województwach
METEO
Leonid Kuczma
Byli prezydenci Ukrainy zrzekli się Orderu Orła Białego
Świat
Silny wiatr, wietrznie
"Możliwe przerwy w dostawie prądu"
METEO
15 min
pc
Aktor o chorobie Parkinsona. "Nalanie kawy czy zupy może być problemem"
Fakty+
imageTitle
Potop zamiast Grand Prix na żużlu
EUROSPORT
44 min
pc
Prezydent odebrał Order Orła Białego. Czy to dobra decyzja?
Dwie strony
Donald Trump i Giorgia Meloni na szczycie G7
Meloni odpowiada Trumpowi: to nie jest twoja sprawa
Świat
imageTitle
Przyjacielski uścisk. Razem wygrali etap
EUROSPORT
imageTitle
0,3 sekundy. Van der Poel nie żartował, Pogaczar wyszarpał zwycięstwo
EUROSPORT
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
METEO
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
METEO
Zatrzymany 22-latek
Trzy razy osobiście przekazała pieniądze, wysyłała też przelewy
Katowice
Tragedia nad Bałtykiem, nie żyje mężczyzna
Tragedia na plaży, nie żyje mężczyzna
Trójmiasto
imageTitle
Sabalenka zmieciona z kortu w decydującym secie
EUROSPORT
Policja Polska
Ciała dwóch osób w mieszkaniu
Lublin
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: odesłałem Order Orła Białego
Świat
Statki w cieśninie Ormuz
Iran zamyka cieśninę Ormuz. J.D. Vance zaprzecza
Świat
Warszawski Szpital Południowy
"Szpitale nie mogą stawać się łupem kolejnych ekip rządzących"
WARSZAWA
imageTitle
Polak szybki jak błyskawica na Stadionie Olimpijskim. Sensacyjne kwalifikacje
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
"Wygranym może być Iran. To katastrofa". Co zmusiło Trumpa do ustępstw?
Ciekawe czasy
Karol Nawrocki
Nawrocki tłumaczy decyzję. "Próg bólu został przekroczony"
Filip Czerwiński
Wieczór Kultur Świata w bibliotece "Pod skrzydłami"
"Nie tylko po książki". Biblioteka dla wielu to trzecie miejsce po domu i pracy
Magdalena Gruszczyńska
Awaria sieci na trasie Berlin - Poznań
Awaria na trasie do Berlina, prace potrwają do poniedziałku
Poznań
Pożar w zakładzie produkującym sztuczne kwiaty
Pożar w zakładzie produkującym wiązanki ze sztucznych kwiatów
Katowice
imageTitle
Mistrz Polski z kolejnym transferem. Pozyskał reprezentanta kraju
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica