Odchudzanie podstawy programowej w szkołach. MEN zaprasza na prekonsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prekonsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej. W ich ramach można zgłosić swoje sugestie i opinie na temat rozwiązań zaproponowanych przez resort. MEN zachęca do tego ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów, a żeby to ułatwić, uruchomiono specjalny formularz. Prekonsultacje potrwają do 19 lutego.

W poniedziałek rozpoczęły się prekonsultacje w sprawie proponowanych zmian w podstawie programowej w szkołach. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową, proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań określonych w podstawie programowej z 2017 i 2018 roku, tak aby od 1 września 2024 roku mogły objąć wszystkich uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów, oraz nie skutkowały koniecznością wymiany podręczników szkolnych.

Zmiany proponowane przez MEN

Prekonsultacje dotyczą przedmiotów w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII), liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia. W ich ramach każdy może przesłać swoje sugestie za pomocą specjalnego formularza. MEN zachęca m.in. ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do wyrażenia opinii co do wymagań w podstawie programowej. Głos można zabrać do 19 lutego, a propozycje resortu dostępne są na jego stronie internetowej.

MEN podaje, że celem tych zmian jest "ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie".

Po analizie nadesłanych uwag przygotowane mają zostać projekty rozporządzeń ministra. MEN przewiduje, że w kwietniu trafią one do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a w czerwcu zostaną podpisane przez szefową resortu.

Nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie opracowana ma zostać kompleksowa reforma programowa, a całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, a od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

Barbara Nowacka o zmianach w edukacji

O planach uszczuplenia podstawy programowej mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka. - Tutaj nie chodzi o to, że dziecko przerobi ileś rozdziałów, tylko ile z tego wyniesie, ile się z tego nauczy. To chodzi o naukę, a nie o zakucie - wskazywała.

Jedną z głównych zmian zapowiadanych przez ministrę jest m.in. likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość (HIT). - Zmierzamy w kierunku prac nad programem, który łączyłby wychowanie obywatelskie, przygotowanie do tych przyszłych decyzji. (...) Zrozumienie podziałów dzisiejszej sceny politycznej czy systemu samorządowego wymaga zrozumienia tej historii najnowszej - mówiła Nowacka, zauważając, że w systemie kształcenia "na historię współczesną zawsze brakowało czasu".

Według szefowej MEN potrzebna jest też zmiana kanonu obowiązkowych lektur szkolnych, w którym powinny znaleźć się lektury współczesne. Nowy spis lektur znalazł się wśród propozycji zmian ministerstwa.

Najgłośniejszą propozycją w ostatnim czasie była zaś kwestia likwidacji prac domowych w klasach I-III i rezygnacji z oceniania ich w klasach IV-VIII. W tej sprawie również trwają konsultacje publiczne, które potrwają do 26 lutego. - To jest danie, po pierwsze, ulgi młodym osobom, bo bardzo często dodatkowych kilka godzin spędzają na przygotowaniu prac domowych i wiąże się to ze stresem. To jest też wyrównywanie szans, dlatego że bardzo często dzieci wykonują prace domowe z rodzicami. Nie wszyscy rodzice mają kompetencje, żeby się uczyć z dziećmi fizyki, chemii, geografii. To się potem odbija negatywnie na ocenach tych dzieci. Część z rodziców ma możliwości finansowe, żeby zapłacić za korepetycje. Część nie ma. Szkoła ma wyrównywać szanse - tłumaczyła tę propozycję w TVN24 Nowacka.

