Dwa autobusy spadły w przepaść. Zginęło 30 osób

Do tragedii doszło 15 listopada 1978 r. nad ranem. Wiozący górników do kopalni Brzeszcze, Ziemowit i Mysłowice autobus wpadł w poślizg w wąwozie Wilczy Jar i runął z mostu w kilkunastometrową przepaść do Jeziora Żywieckiego. Kilkanaście minut później to samo spotkało drugi autobus, który spadł zaledwie trzy metry obok.