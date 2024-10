Dajmy lekarzom możliwość dobrego zarabiania na tym jednym etacie państwowym - apelował Ryszard Petru z Polski 2050. Jego zdaniem "należałoby wprowadzić też system prywatnych pieniędzy do systemu publicznego". - Udajemy, że system działa, a wszyscy wiemy, że mamy dwa systemy obok siebie - mówił. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przekonywał, że to jego partia zwiększyła nakłady na ochronę zdrowia.

Petru: udajemy, że system działa, ale mamy dwa systemy obok siebie

- Dajmy im możliwość dobrego zarabiania na tym jednym etacie państwowym - apelował. - Ale do tego należałoby wprowadzić też system prywatnych pieniędzy do systemu publicznego, co się jeszcze nie wydarzyło - zaznaczył Petru.

Kuźmiuk: inaczej we współczesnym świecie się nie da

Zbigniew Kuźmiuk z PiS mówił o polskiej ochronie zdrowia, że "inaczej we współczesnym świecie się nie da". - To muszą generalnie być metody rynkowe, ale oczywiście musi być także duża rola państwa. Stąd ten mechanizm przeznaczania na zdrowie odpowiedniego procentu w relacji do PKB. To my wprowadziliśmy ustawę, która w 2027 roku nakazuje 7 procent PKB - powiedział.