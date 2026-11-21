Polska Rosyjskie obiekty wtargnęły do Polski. Co wiadomo? Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Działania służb w sobotni poranek w Nowym Lipowcu. Relacja Michała Gołębiowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

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W nocy z czwartku na piątek rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

Gdzie i o której spadły rosyjskie obiekty

W czwartek po południu rozpoczął się zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Po godzinie 3 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało informację o uruchomieniu "niezbędnych sił i środków" polskiej obrony powietrznej w związku z rosyjskim atakiem. Po godzinie 7 w piątek DORSZ opublikował komunikat, z którego wynikało, że "w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza".

Rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną około godz. 6.30 - wynika z informacji podawanych przez rząd oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jeden z nich spadł w rejonie Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim, drugi w Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim, a trzeci w Mołodyczu w powiecie jarosławskim

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy obiekty Źródło zdjęcia: Google Maps

W tvn24.pl odtworzyliśmy wydarzenia z nocy 19 na 20 listopada.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że w Nowym Lipowcu spadła rakieta Ch-101. Pozostałe dwa obiekty to najprawdopodobniej kolejna rakieta (w Rudniku nad Sanem) i dron odrzutowy (w Mołodyczu), ale nie zostały jeszcze oficjalnie zidentyfikowane.

Reakcja rządu i wojska

Premier Donald Tusk na godzinę 10 w piątek zwołał naradę z udziałem ministrów oraz przedstawicieli wojska i służb.

- Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chętnych wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - mówił szef rządu na późniejszej konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, "dramatyczne kolejne już zdarzenia potwierdzają tylko naszą trafną niestety diagnozę, że ten problem to nie jest problem wyłącznie Ukrainy".

Premier poinformował, że o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej rozmawiał z liderami europejskimi i sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Szef Sojuszu złoży w sobotę wizytę w Warszawie.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział w TVN24, że jego resort wezwie na rozmowę przedstawicieli Rosji w związku z wtargnięciem jej obiektów w naszą przestrzeń powietrzną. - Ale chcemy mieć od wojska najpierw żelazne dowody tego, co spadło - zastrzegł.

- My powinniśmy odpowiadać asymetrycznie, to znaczy w tych dziedzinach, gdzie my mamy przewagę. A jaką mamy przewagę? Jesteśmy jako Unia Europejska i jako Zachód znacznie od Rosji zamożniejsi, więc stać nas na podtrzymywanie oporu Ukrainy. Uważam, że najlepszym sposobem odpowiedzi Putinowi jest zwiększanie pomocy zarówno humanitarnej, desperacko potrzebnej, jak i wojskowej dla Ukrainy - mówił szef MSZ.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazywał, że wojsko reagowało na pierwsze alerty o możliwym zmasowanym ataku na Ukrainę już w nocy. W polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie F-16 i szwedzkie Gripeny. Do dyspozycji pilotów był w powietrzu samolot do tankowania holenderskich sił powietrznych. Uruchomiono również samolot wczesnego rozpoznania Saab, który operował w rejonie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

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Wojewodowie o sytuacji w regionie

Na Podkarpaciu w piątek zorganizowano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. - Chcę z pełną stanowczością podkreślić, że wszystkie służby działają, (...) w sposób bardzo dobry, wzorowy, z ogromnym zaangażowaniem - zapewniała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Informowała, że w Mołodyczy i rejonie Rudnika nad Sanem pracowali funkcjonariusze policji, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zapewniła, że sytuacja jest pod kontrolą i przekazała, iż do działań skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego PSP oraz policyjnych pirotechników.

W piątek rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wstrzymała pracę wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka i ewakuowała dziewięć osób, w tym sześciu pracowników personelu operacyjnego. Była to pierwsza taka ewakuacja od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ewakuacja wieży kontroli lotów w Rzeszowie. Komentarze ekspertów Źródło: TVN24

Jak wynika z informacji dziennikarza "Czarno na białym" Piotra Świerczka, w czasie ewakuacji na rzeszowskim lotnisku przebywał premier Ukrainy Serhij Korecki.

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Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przekazał, że w piątkowy poranek na terenie 17 powiatów województwa zostało uruchomionych 446 syren systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania. Jak podał, pierwsze służby - w tym strażacy - przyjechały na miejsce zdarzenia w Nowym Lipowcu parę minut po godz. 7, ale ze względu na ogień musiały poczekać ze szczegółowymi oględzinami.

Zdementował doniesienia, jakoby alerty nie dochodziły do mieszkańców lub dochodziły z opóźnieniem. - Nawet system wczesnego ostrzegania zadziałał wcześniej niż przyszło fizycznie zgłoszenie od mieszkańca - powiedział. Wojewoda podkreślił, że pierwszy alert o zagrożeniu i ataku z powietrza przyszedł na tym terenie o godz. 2.38.

Prokurator Okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz informował o rozpoczęciu oględzin miejsca zdarzenia, które mają być kontynuowane w sobotę.

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