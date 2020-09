81 lat od wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte

Dziś w całym kraju odbywają się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 4.40 w Wieluniu w województwie łódzkim z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, i o godzinie 4.45 w Gdańsku na Westerplatte, gdzie obecni są między innymi prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w Wieluniu (województwo łódzkie). To pierwsze miasto zbombardowane przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Główne uroczystości rozpoczęły się tam o godzinie 4.40 - według części historyków, o tej właśnie godzinie 1 września 1939 roku Luftwaffe zaczęło bombardowanie. W mieście zawyły syreny przypominające o ataku na pogrążony we śnie Wieluń. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Równolegle na Westerplatte w Gdańsku o godzinie 4.45 rozpoczęły się główne uroczystości państwowe, z udziałem między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Uroczystości poprzedziło o godzinie 4 złożenie kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości złożenia kwiatów i zniczy na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego Adam Warżawa/PAP

Apel Pamięci i salut armatni

- Dziś podkreślamy, że dzielność żołnierzy Wojska Polskiego ma charakter wręcz legendarny, oddajemy im hołd. Pokazujemy, że ich postawa jest wzorem do naśladowania przez dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego - mówił minister Błaszczak. Podkreślał, że Westerplatte to "reduta polskości, wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca".

Mariusz Błaszczak: dzielność Żołnierzy Wojska Polskiego ma charakter legendarny TVN24

Podczas obchodów między innymi kombatanci, harcerze, weterani i żołnierze zapalili Znicz Pokoleń. W tym momencie po raz pierwszy odegrano "Marsz Bohaterów Westerplatte", skomponowany przez zastępcę dowódcy Orkiestry Wojskowej w Krakowie porucznika Piotra Flisa, specjalnie z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie prezydent wręczył noty identyfikacyjne rodzinom poległych westerplatczyków. Odczytany został Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny uczczono salutem armatnim.

Uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte PAP/Adam Warżawa

W swoim przemówieniu Duda powiedział, że Westerplatte jest "wielkim i wspaniałym symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza imperializm, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny i ostrzeżeniem, aby taka sytuacja i takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły".

Gdańsk oddaje hołd poległym na Westerplatte

W Gdańsku miejskie obchody wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się w poniedziałek, o godzinie 18 na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Nekropolia powstała w miejscu zniszczonej 2 września 1939 roku przez nalot bombowców nurkujących wartowni nr 5 Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W uroczystości na cmentarzu wzięli udział kombatanci, władze Gdańska, harcerze oraz politycy opozycji. Uczestniczący zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy.

W uroczystości na cmentarzu wzięli udział kombatanci, władze Gdańska, harcerze oraz politycy opozycji Marcin Gadomski/PAP

- Prezydent Paweł Adamowicz mówił wielokrotnie, że pamięć to łączność pokoleń. Łączność przeszłości z przyszłością. Nie da się wspólnie, pokojowo, partnersko budować teraźniejszości bez stanięcia w prawdzie co do przeszłości i bez kontynuacji pamięci. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby uczcić w symboliczny sposób bohaterskich obrońców Westerplatte, pracowników wojskowej składnicy właśnie w tym miejscu, którzy, mimo że mieli się bronić przez kilka godzin, bronili się przez siedem dni - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dodała, że jest na cmentarzu także po to, żeby pokazać, że pamięć nie ma barw. Podkreślała, że pamięć to troska o przyszłość. - Niech to hasło: "Nigdy więcej wojny" będzie dla nas przesłaniem nie tylko dzisiaj, ale także na co dzień. W naszej pracy, w naszym życiu - mówiła na cmentarzu na Westerplatte.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na Westerplatte w Gdańsku Marcin Gadomski/PAP

Miasto Gdańsk własne obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej organizuje również we wtorek - rozpoczną się o godzinie 9 pod tablicą upamiętniającą harcmistrza Jana Ożdżyńskiego, następnie uczestnicy uroczystości złożą wieńce pod Victoriaschule. W południe odbędzie się uroczysta msza święta w intencji poległych pocztowców z modlitwą międzywyznaniową. Zaplanowano też złożenie wieńców na placu Obrońców Poczty Polskiej oraz na cmentarzu Na Zaspie.

Obchody 81-lecia wybuchu II wojny światowej odbędą się z udziałem lokalnych samorządowców i urzędników państwowych również między innymi w Krakowie i Białymstoku.

Autor:asty, ads//now

Źródło: PAP