Oni założą nowy klub parlamentarny Centrum

Oto grupa 18 parlamentarzystów, która utworzy nowy klub parlamentarny.
Posłowie:
- Żaneta Cwalina-Śliwowska
- Elżbieta Burkiewicz
- Sławomir Ćwik
- Paulina Hennig-Kloska
- Rafał Kasprzyk
- Rafał Komarewicz
- Aleksandra Leo
- Barbara Okula
- Barbara Oliwiecka
- Norbert Pietrykowski
- Ryszard Petru
- Marcin Skonieczka
- Mirosław Suchoń
- Ewa Szymanowska
- Izabela Bodnar
Senatorowie:
- Grzegorz Fedorowicz
- Piotr Masłowski
- Jacek Trela
To lista, którą w swoim oświadczeniu przedstawiła posłanka Barbara Oliwiecka.
Jak przekazał na konferencji prasowej Mirosław Suchoń, z klubem współpracować będą także europoseł Michał Kobosko oraz Anna Radwan-Roehrenschef, była wiceminister spraw zagranicznych. Swoją współpracę z klubem Centrum potwierdził później sam Kobosko.
W środę rano swoje odejście z partii i klubu parlamentarnego Polski 2050 ogłosiła posłanka Joanna Mucha, która przekazała, że zostanie posłanką niezależną. We wtorek natomiast o swoim odejściu informował wiceszef MON i poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. Podobnie jak Mucha oznajmił, że pozostanie posłem niezrzeszonym.
Przed rozpadem Polska 2050 miała pięciu senatorów. Trzech wspomnianych wyżej przechodzi do Centrum. Pozostali to wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który pozostaje w Polsce 2050, oraz generał Mirosław Różański, który odchodzi z klubu - jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego.
