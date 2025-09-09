Logo strona główna
Polska

Nowość w szwedzkiej armii. Kupili polskie zestawy rakietowe

ppr piorun
Gen. bryg. Rafał Miernik o ćwiczeniach "Żelazny Obrońca": nasze suwerenne prawo
Źródło: TVN24
Szwecja kupiła przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, produkowane przez polską firmę Mesko - poinformował we wtorek szwedzki minister obrony Pal Jonson. Sojusznicy podkreślają ich funkcjonalność i możliwości bojowe.

- W krótkim czasie pozyskaliśmy system uzbrojenia, który jest nowością w siłach zbrojnych Szwecji i znacząco przyczyni się do wzmocnienia zdolności obrony powietrznej - podkreślił szef projektu w szwedzkiej agencji zamówień wojskowych (FMV) Christer Mellgren.

Wartość zamówienia to 3 mln koron (około 270 mln euro). Dostawy mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2026, a zakończyć w 2027 roku.

ppr piorun, zdjęcie ilustracyjne
ppr piorun, zdjęcie ilustracyjne
Źródło: PAP / Leszek Szymański

Według agencji FMV transakcja oznacza, że "Szwecja nabywa w pełni rozwinięty system, łatwy w transporcie i obsłudze". "Piorun może zwalczać różne cele powietrzne, takie jak śmigłowce, samoloty i drony" - podkreślono w oświadczeniu. Zestawy Piorun kupiły już siły zbrojne Polski, Norwegii, Estonii oraz Łotwy.

Autorka/Autor: ms/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP / Leszek Szymański

