Nowość w szwedzkiej armii. Kupili polskie zestawy rakietowe

- W krótkim czasie pozyskaliśmy system uzbrojenia, który jest nowością w siłach zbrojnych Szwecji i znacząco przyczyni się do wzmocnienia zdolności obrony powietrznej - podkreślił szef projektu w szwedzkiej agencji zamówień wojskowych (FMV) Christer Mellgren.
Wartość zamówienia to 3 mln koron (około 270 mln euro). Dostawy mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2026, a zakończyć w 2027 roku.
Według agencji FMV transakcja oznacza, że "Szwecja nabywa w pełni rozwinięty system, łatwy w transporcie i obsłudze". "Piorun może zwalczać różne cele powietrzne, takie jak śmigłowce, samoloty i drony" - podkreślono w oświadczeniu. Zestawy Piorun kupiły już siły zbrojne Polski, Norwegii, Estonii oraz Łotwy.
