Nowo mianowany biskup zwolniony. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

W środę biskup radomski Marek Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Krzysztof Dukielski poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Papież zwolnił duchownego z urzędu.

W komunikacie opublikowanym w sobotę bp Solarczyk wyjaśnił, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego "został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowanie kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości".

"Bezzwłocznie wszczęto postępowanie"

"Zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, bezzwłocznie wszczęto przewidziane normami postępowanie" - czytamy w oświadczeniu.

"W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła na księdza Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego" - przekazał biskup radomski.

Biskup wyraził współczucie dla osób dotkniętych zachowaniem duchownego. "Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka" - dodał.

Kim jest ksiądz Dukielski?

Krzysztof Dukielski urodził się w 1978 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2016-2017 - posługę kapelana w Radomskim Centrum Onkologii. Był też krajowym moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (2019-2020).

1 lipca 2021 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.

Ks. Krzysztof Dukielski poprosił papieża o zwolnienie

12 lipca Dotychczasowy ks. Dukielski został mianowany biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. W środę biskup Solarczyk poinformował w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej diecezji, że biskup-nominat poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. "Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego. Nuncjusz Apostolski, przekazując mi tę wiadomość, polecił podać ją do publicznej wiadomości" - napisał bp Solarczyk.