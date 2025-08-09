Logo strona główna
Polska

Nowo mianowany biskup zwolniony. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie"

Duchowni z Bytomia z prokuratorskimi zarzutami dot. oszustw i prania brudnych pieniędzy
Na czym miała polegać niezależność kościelnej komisji ds. pedofilii?
Źródło: "Fakty po Faktach" TVN
Ks. Krzysztof Dukielski został mianowany biskupem pomocniczym diecezji radomskiej, ale szybko się wycofał. "Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej" - poinformował w sobotę biskup radomski Marek Solarczyk.

W środę biskup radomski Marek Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Krzysztof Dukielski poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Papież zwolnił duchownego z urzędu.

W komunikacie opublikowanym w sobotę bp Solarczyk wyjaśnił, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego "został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowanie kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości".

"Bezzwłocznie wszczęto postępowanie"

"Zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, bezzwłocznie wszczęto przewidziane normami postępowanie" - czytamy w oświadczeniu.

"W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła na księdza Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego" - przekazał biskup radomski.

Biskup wyraził współczucie dla osób dotkniętych zachowaniem duchownego. "Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka" - dodał.

Kim jest ksiądz Dukielski?

Krzysztof Dukielski urodził się w 1978 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2016-2017 - posługę kapelana w Radomskim Centrum Onkologii. Był też krajowym moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (2019-2020).

1 lipca 2021 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.

Ks. Krzysztof Dukielski poprosił papieża o zwolnienie

12 lipca Dotychczasowy ks. Dukielski został mianowany biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. W środę biskup Solarczyk poinformował w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej diecezji, że biskup-nominat poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. "Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego. Nuncjusz Apostolski, przekazując mi tę wiadomość, polecił podać ją do publicznej wiadomości" - napisał bp Solarczyk.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

