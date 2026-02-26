Nocny pożar samochodu w tunelu S2

Do pożaru samochodu osobowego w tunelu trasy S2 na Ursynowie doszło około godziny 21.40. Jak przekazała w komunikacie GDDKiA, z tego powodu zablokowana została jezdnia w kierunku Terespola. Na razie nie ma też informacji o rannych.
Na nagraniu przesłanym przez reportera TVN24 Macieja Warsińskiego widać, jak w środku tunelu unosi się dym. Słychać również komunikat: "Uwaga, alarm pożarowy".
Na drodze występowały utrudnienia. Przed godziną 1 w nocy w piątek ruch został wznowiony.
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24