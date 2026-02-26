Nocny pożar samochodu w tunelu S2

Tunel drogi ekspresowej S2 na Ursynowie zamknięty z powodu pożaru samochodu Źródło: TVN24

Do pożaru samochodu osobowego w tunelu trasy S2 na Ursynowie doszło około godziny 21.40. Jak przekazała w komunikacie GDDKiA, z tego powodu zablokowana została jezdnia w kierunku Terespola. Na razie nie ma też informacji o rannych.

Na nagraniu przesłanym przez reportera TVN24 Macieja Warsińskiego widać, jak w środku tunelu unosi się dym. Słychać również komunikat: "Uwaga, alarm pożarowy".

Tunel drogi ekspresowej S2 na Ursynowie zamknięty Źródło: TVN24

Na drodze występowały utrudnienia. Przed godziną 1 w nocy w piątek ruch został wznowiony.

